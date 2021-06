(P) Care sunt grupele la Euro 2020

La fel ca la turneul final din urmă cu 5 ani și la EURO 2020 vom avea prezente la start 24 de formații împărțite în 6 grupe.

Din fiecare grupă vor merge mai departe primele 2 clasate, iar cele mai bune 4 formații de pe locurile 3 vor ajunge și ele, de asemenea, în fazele eliminatorii.

Grupa A Euro 2020

În grupa A Italia este mare favorită să termine pe primul loc, conform celor mai fresh ponturi EURO 2020. Pentrru locul secund pare să fie o luptă între Turcia și Elveția, prima fiind ușor favorită. Țara Galilor este outsidera grupei, iar calificarea ei de pe una dintre primele 2 poziții este răsplătită pe măsură de casele de pariuri online.

Grupa B Euro 2020

Și în grupa B de la EURO 2020 avem o favorită. Aceasta este naționala Belgiei. În condițiile în care Finlanda este de departe outsidera grupei lupta pentru calificarea directă de pe poziția secundă ar părea că se va da între Danemarca și Rusia iar duelul direct din ultima etapă ar putea să se joace cu calificarea pe masă.

Grupa C Euro 2020

Chiar dacă nu mai are jucătorii din trecutul recent Olanda este mare favorită în grupa C. Batavii au o cotă de doar 1.40 pentru a câștiga grupa. Va fi interesant de urmărit aici duelul dintre Ucraina și Austria, două naționale apropiate valoric. Ele vor disputa meciul direct în ultima etapă așa că și în această grupă de la Campionatul European am putea avea parte de un meci decisiv. Macedonia de Nord este de departe cea mai slabă echipă din grupă și ar fi o mare surpriză dacă ar reuși să termine mai sus de ultimul loc.

Grupa D Euro 2020

În grupa D avem 2 naționale puternice și 2 care speră, cel puțin pe hârtie, să reușească calificarea în optimi de pe locul 3. Anglia este în mod cert favorita grupei, dar Croația va încerca s-o detroneze. Scoția și Cehia sunt formațiile care pornesc cu șansele mai mici din această grupă și pentru ambele va fi foarte important modul în care vor debuta în duelul direct din prima etapă.

Grupa E Euro 2020

O nouă grupă cu o mare favorită este E. Aici Spania nu pare a avea rivală la clasarea pe prima poziție. Suedia și Polonia pornesc de pe picior de egalitate la casele de pariuri în lupta pentru locul secund. Duelul dintre ele va avea loc în ultima rundă. Slovacia are șanse mici să prindă un loc eligibil pentru calificare în această grupă, dar cu siguranță își va juca șansa în primele meciuri, pentru că în ultima etapă contra Spaniei va avea o misiune foarte dificilă.

Grupa F Euro 2020

Grupa F este grupa morții la acest EURO 2020. Ungaria va fi aici, foarte probabil, echipa pe urma căreia celelalte 3 reprezentative vor încerca să-și facă golaveraj. Vecinii noștri au cota 11 pentru o clasare pe locul 3 în grupă. Deloc surprinzătoare cota dacă ne gândim că le va avea ca adversare pe Franța, Germania și Portugalia.

Cu asemenea adversare Cristiano Ronaldo și colegii săi vor avea o misiune destul de grea în încercarea de a apăra trofeul cucerit cu 5 ani în urmă. Pe 23 iunie vom avea parte de reeditarea finalei precedentului turneu final, Portugalia urmând să întâlnească Franța într-un meci care s-ar putea dovedi decisiv în configurația finală a clasamentului din această grupă.

