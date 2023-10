(P) Care sunt beneficiile operației de mărire de sâni prin abord transaxilar?

Operatia de marire de sani prin abord transaxilar a fost facuta pentru prima data in Romania de catre Doctorul Serban Porumb, medic primar chirurgie plastica si reparatorie.

Doctorul Serban Porumb realizeaza aceasta tehnica din anul 2002, unde a studiat primii pasi ai procedurii in Los Angeles, iar de atunci a perfectionat-o continuu, reusind sa aiba astazi la activ mai bine de 1000 de astfel de interventii.

Ce este marirea de sani prin abord transaxilar?

Operatia de marire a sanilor este o optiune excelenta pentru a imbunatati forma si dimensiunea sanilor. Cu toate acestea, multe femei sunt preocupate de mentinerea unui aspect sanatos al sanilor, nedorind sa aiba cicatrici vizibile. In urma operatiilor de augmentare mamara cu incizie in jurul mamelonului sau in pliul inframamar, femeile raman cu o cicatrice ce poate fi usor observata. Chiar daca aceste cicatrici sunt mici si, de cele mai multe ori, se vindeca bine, reprezinta un semn evident al unei interventii chirurgicale de marire a sanilor.

Din fericire, in ziua de azi exista aceasta metoda de marire a sanilor prin abord transaxilar, pe care o face si Doctorul Serban Porumb, ce utilizeaza un endoscop full HD de ultima generatie pentru inserarea implantului pe sub brat, fara a deteriora in niciun fel nervii sau ganglionii din regiune si reusind astfel sa opereze cu maxima precizie datorita imaginii clare a campului operator.

Incizia se face intr-un pliu din axila si este minima, de circa 3-5 centimetri, iar dupa vindecare devine greu de detectat.

Ca si alt tip de operatie de augmentare mamara, marirea sanilor prin abord transaxilar imbunatateste forma sanilor prin cresterea volumului acestora cu ajutorul implanturilor. Aceasta procedura este asadar folosita pentru a imbunatati silueta femeii. In plus, implanturile mamare sunt ideale pentru femeile care doresc sa-si imbunatateasca aspectul sanilor dupa sarcina si pierderea in greutate.

​Care sunt beneficiile operatiei de marire de sani prin abord transaxilar?

Lipsa de cicatrici pe tesutul mamar – Nu exista nicio incizie pe sani, prin urmare nu raman cicatrici vizibile. La celelalte tehnici de augmentare mamara, cicatricile sunt vizibile fie in jurul mamelonului, fie sub sani;

Cicatrici bine ascunse – Inciziile sunt plasate in axile, intr-o cuta naturala a pielii. Prin urmare, cicatricile ramase in urma operatiei sunt nedetectabile atunci cand pacienta sta cu bratele in jos si sunt greu de detectat cand ridica bratele deasupra capului;

Rezultate naturale – Chirurgul plastician este capabil sa plaseze implantul mamar in spatele muschiului toracic pentru a obtine un rezultat absolut natural;

Vindecare optima in locul inciziei – Inciziile de la subrat nu sunt supuse niciunui stres sau tensiuni inutile, asadar se pot vindeca mai rapid decat cele efectuate in jurul mamelonului sau sub sani. De asemenea, riscul de infectie este cel mai scazut in acest loc de incizie;

Recuperare mai usoara – Folosind aceasta tehnica, chirurgul plastician nu mai este nevoit sa sectioneze muschiul pieptului sau tesutul mamar, permitand o recuperare mai usoara si mai rapida.

Dată publicare: 11-10-2023



