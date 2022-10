(P) Când începe Black Friday la Notino în 2022

În fiecare an, Black Friday vine la noi din SUA și marchează începutul sezonului de cumpărături de Crăciun în acest colț de lume. Această sărbătoare a cumpărăturilor este cu siguranță un eveniment marcant al anului.

Această sărbătoare a cumpărăturilor este cu siguranță un eveniment marcant al anului. Ca întotdeauna, de Black Friday, la magazinul online Notino.ro va fi sezonul celor mai bune reduceri, care vă permit să economisiți bani, în timp ce calitatea parfumurilor și a produselor cosmetice achiziționate rămâne excelentă.

Reduceri în perioada 07 noiembrie 2022 - 27 noiembrie 2022

Oferta acestui magazin include peste 82.000 de produse unice, originale, de la 1.500 de branduri renumite în țară și în străinătate. Magazinul online are o selecție variată de parfumuri și produse cosmetice originale, de cea mai bună calitate.

Nu rata promoțiile speciale la parfumuri pe Notino.ro, de Black Friday!

În magazinul online Notino.ro, cumpărătorii se pot aștepta la un sortiment interesant de parfumuri de brand, de înaltă calitate, pe care acesta îl va oferi la prețuri atractive. Produsele se pot cumpăra la prețuri reduse, foarte curând, începând din data de 07 noiembrie 2022, pe parcursul a trei săptămâni.

Notino.ro oferă din ce în ce mai multe reduceri la mii de produse, care fac parte din nenumărate categorii. Acum reducerile sunt la produse de make-up, produse de igienă dentară, produse pentru casă, produse de aromaterapie și odorizante pentru mașină, la lumânări parfumate și uleiuri esențiale, dar și la cosmetice și gama de Black Friday parfumuri.

În oferta magazinul Notino.ro, vei găsi:

• Parfumuri cu note florale, lemnoase care provin de la care mai populare branduri internaționale - Armani, Yves Saint Laurent, Gucci, Christian Dior, Tom Ford, Paco Rabanne, Lancôme, Chanel

• Parfumuri de calitate premium și de ultimă generație

• Parfumuri cu arome tradiționale, cu note de vanilie, șofran, vetiver, lavandă, chihlimbar, boabe de Tonka, miere, piper roz

• Parfumuri de lux, cu ingrediente deosebite, rare și note excepționale

• Parfumuri arăbești cu note unice din Occident, cu arome de flori, fructe, rădăcini, semințe, chihlimbar, condimente, etc.

Profită de mega reduceri la produse cosmetice pe Notino.ro!

De Black Friday poți achiziționa cosmetice pentru bărbați, toate produsele sunt de calitate înaltă și provin de la branduri precum: Nivea, Gillette, Alpecin sau L’Oréal Paris. Dintre acestea fac parte:

• Produse pentru îngrijirea bărbii

• Produse pentru ten și pentru bărbierit

• Cosmetice speciale

• Produse pentru păr și altele.

Black Friday vine și cu oferte de nerefuzat la cosmetice pentru damă, care pot fi idei de cadouri foarte interesante:

• Produse pentru îngrijirea corpului

• Produse pentru vergeturi și celulită

• Produse de protecție solară

• Cosmetice speciale și de machiaj

• Produse pentru ten, corp și păr.

Intră pe acest site Notino.ro și vei vedea:

• Produse din oferta specială Try it First care arată senzațional, sunt de brand și vor fi expediate cu o mostră gratuită, pentru a fi testată acasă

• Produse cosmetice de calitate înaltă care pot avea dedicații personale, gravate cu laser, pentru cadouri personalizate

• Sfaturi cu privire la alegerea produselor potrivite pentru diferite ocazii și sărbători din an, pentru cadouri de Anul Nou și Crăciun.

Poți utiliza și aplicația pe smartphone și oglinda virtuală ModiFace care poate fi testată imediat acasă. Transportul coletului este gratuit, pentru produsele comandate ce sunt în valoare de peste 250 RON.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 31-10-2022 16:30



