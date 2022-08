(P) Bătrânii nimănui, găzduiți în fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu

Un proiect impresionant, unic în regiunea Moldovei, gândit și transformat în realitate de Ionela Ivan, o fostă jurnalistă din Botoșani.

Povestea Ionelei începe în urmă cu 8 ani. Impresionată de suferințele oamenilor despre care relata în reportajele pe care le realiza, Ionela a decis să înființeze o asociație care să le vină în ajutor.

,,Împărțeam pe stradă supe fierbinți persoanelor fără adăpost. Iarnă de iarnă am văzut oameni murind înghețați de frig sau din cauza bolilor care li s-au agravat pe stradă. Cea mai cruntă întâmplare a fost cu un bătrân pe care l-am hrănit seara și a doua zi a murit înghețat de frig. Nu voi uita niciodată acest lucru - m-am simțit în acel moment complet neputincioasă, am regretat că nu am putut în acea seara să fac mai mult. Astfel, ideea amenajării unui adăpost a venit cumva ca o necesitate, o urgență, o soluție salvatoare pentru cei nevoiți să trăiască pe stradă,” povestește Ionela.

Cu ajutorul prietenilor, tânăra a găsit, la 50 de kilometri de Botoșani, o fostă casă de protocol care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, în satul Rădeni, comuna Frumușica.

,,Pentru noi era foarte important să cumpărăm o casă pentru ai salva pe cei care mureau efectiv iarna pe străzi. Ulterior am aflat istoria clădirii și am fost surprinși, dar și impresionați. Fosta casa a lui Ceaușescu devenită adăpost pentru cei complet neajutorați - frumoasă transformare!”

Casă și masă pentru 50 de oameni fără adăpost

Clădirea era însă în paragină. Asociația „Happy” nu avea banii necesari nici pentru achiziție, nu mai vorbim de reabilitare. Cu toate acestea, Ionela și Cristian, soțul său, s-au angajat să o plătească în timp, pe bucăți, din donații și au început să o renoveze. Vorbim de o vilă cu trei etaje, deteriorată mai ales la interior și care costă aproximativ 120.000 de euro.

,,În momentul în care am început proiectul Casa Nicolae aveam un precontract de vânzare-cumpărare și nu dispuneam de banii necesari pentru a o și cumpăra. Era și este un proiect măreț și pur și simplu nu știam cum vom reuși să-l ducem la capăt. Îl știam pe Vlad Plăcintă din mediul online de foarte mulți ani. Eram la curent cu toate cazurile și acțiunile umanitare de care se ocupa, dar nu avusesem ocazia să îl întâlnesc față în față. M-am gândit două săptămâni înainte să îmi fac curaj să-i scriu. I-am povestit despre ceea ce vrem noi să facem, ne-am întâlnit la Casa Nicolae și a doua zi am început lucrările - demolările în primă fază! Astăzi, cu sprijinul Asociației Salvează o Inimă și a domnului Vlad Plăcintă, avem o locație cu 50 de locuri de cazare pentru oameni aflați în nevoie, iar Casa Nicolae a intrat oficial, cu acte, în posesia Asociației Happy,” - Ionela Ivan.

Proiect caritabil unic în Moldova

Primii locatari au ajuns în Casa Nicolae anul trecut în decembrie, chiar de Sfântul Nicolae. În prezent 25 de oameni ai străzii trăiesc în clădirea reabilitată de familia Ivan cu sprijinul Asociației Salvează o inimă! Numărul celor care trec pragul Casei Nicolae variază însă de la lună de lună. Majoritatea se confruntă cu diverse probleme medicale, unele chiar dintre cele mai grave ce necesită spitalizări dese.

,,Suntem nevoiți să chemăm salvarea o dată la câteva zile pentru cei pe care nu îi putem transporta chiar noi la spital. Eleonora, colega noastră asistent medical, are grijă de medicația lor zilnică, îi pansează pe cei cu ulcere varicoase ori cu răni provocate de diabet, face exerciții cu bolnavii care au nevoie de recuperare medicală, îi duce la controale periodice, la kinetoterapie. Florentina, asistenta socială, are grijă să nu le lipsească nimic: un pat cald și curat, o masa gustoasă, o vorba bună și o îmbrățișare. Tot ceea ce se întâmplă la noi este din și cu iubire, respect, empatie,” ne-a asigurat Cristian Ivan.

În sprijinul inițiativei Happy s-a alăturat și un centru de recuperare medicală din Botoșani, care oferă gratuit ședințe de kinetoterapie pentru locatarii Casei Nicolae. Și pentru că unde sunt mulți puterea crește, o clinică din oraș efectuează gratuit toate analizele de sânge de care au nevoie.

Povestea lui Costică - din stradă în vila lui Ceaușescu

Un ajutor de bază în Casa Nicolae este domnul Costică. Timp de mai bine de 12 ani a locuit pe stradă împreună cu fratele său. După moartea părinților, cei doi nu au reușit să-și mai plătească cheltuielile la apartament și au fost evacuați. Au dormit prin gări, centre comerciale ori pur și simplu pe stradă până în ziua în care Casa Nicolae și-a deschis ușa pentru oamenii fără adăpost.

,,Costică a ajuns unul dintre oamenii de bază în Casa Nicolae. Are grijă de toți cei care ajung aici. Le pune masa, îi hrănește pe cei care nu se pot descurca singuri, îi plimbă prin curte, îi spală pe cei neputincioși. Dăruirea lui ne-a impresionat. Știe că aici este casa lui de acum înainte. Știe, simte și se poartă ca atare. Este un om valoros, trecut prin momente grele, un om care a învățat să primească, dar și să dăruiască,” povestește Ionela.

Cei care trăiesc în Casa Nicolae sunt o mare familie, se ajută reciproc și se sprijină la nevoie. Primavara aceasta au sădit împreună cartofi, fasole, castraveți, dovlecei, pepeni ori roșii. Fiecare a ajutat cât și cum a putut. Marius, spre exemplu, avea în sarcină să ude legumele în fiecare dimineață, Petru îi aducea apa. Totul se face în echipă în Casa Nicolae.

Donează o masă caldă pentru un bătrân

Cheltuielile cu hrana sunt foarte mari. Momentan Asociația Happy hrănește 25 de persoane de trei ori pe zi, ceea ce înseamnă un cost minim de 400 RON de locatar pe lună. O mână de tineri voluntari: Ciprian, Ionuț și Virgil pricepuți în ale IT-ului au pus la punct un sistem de donații online, unde fiecare dintre noi poate dona o masă caldă pentru cei din adăpost.

La toate aceste cheltuieli se mai adaugă și utilitățile, costurile cu tratamentele medicale, haine, pături și multe altele. Deși lucrările de reabilitare au fost finalizate în proporție de 75%, Ionela și Cristi mai au de lucru. Întreaga clădire are o suprafață la sol de aproximativ 200 m², desfășurată pe două nivele 9 camere de locuit plus bucătărie și camere de depozitare. A fost refăcută instalația electrică și sanitară, precum și izolația termica a clădirii. Problema cea mai costisitoare și complexă este însă refacerea acoperișului care se ridică la peste 25.000 de RON, doar materialele necesare. Abia după rezolvarea acestei probleme Cristian și Ionela se pot gândi la amenajarea ultimului etaj al clădirii.

,,Casa Nicolae este un loc de poveste, înconjurat de câmpii, verdeață, o livadă de meri și vișini. Un loc în care își vor găsi liniștea și pacea, un loc unde va dispărea violență și teamă, un loc unde vor putea dormi cu ambii ochi închiși fără grija zilei de mâine. Pentru ca toate acestea să fie posibile Casa Nicolae are nevoie de ajutor pentru lucrările de renovare a acoperișului, dar și pentru cheltuielile curente deloc ieftine în aia de azi. Cu ajutorul vostru povestea oamenilor abandonați poate avea un final fericit,” Vlad Plăcintă - președinte Salvează o inimă.

Donații se pot face:

Beneficiar ASOCIATIA H.A.P.P.Y.

Cont RON: RO 71 RNCB 0041 1470 3703 0001

Cont Euro: RO 44 RNCB 0041 1470 3703 0002

Cont USD: RO 17 RNCB 0041 1470 3703 0003

COD SWIFT: RNCBROBUXXX

COD BIC: RNCB

BANCA COMERCIALA ROMANĂ – BCR

REVOLUT – 0756 314 281



