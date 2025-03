(P) 6 sfaturi esențiale pentru a alege canturile de bucătărie

Deși poate părea un aspect minor, canturile influențează atât aspectul estetic, cât și durabilitatea corpurilor din bucătăria ta. Aceste benzi care acoperă marginile plăcilor de PAL sau MDF protejează mobilierul de uzură și umezeală și previn deteriorarea prematură​, iar dacă le alegi cu grijă, te vei bucura de multiple beneficii.

1. Mizează pe canturi calitative

Calitatea canturilor își spune cuvântul în timp: un cant de slabă calitate se poate dezlipi sau deteriora mult mai repede. De aceea, alege modele fabricate de producători consacrați. De exemplu, canturile de mobilier de la REHAU sunt cunoscute pentru standardele ridicate de fabricație, având rezistență excelentă la uzură și un aspect plăcut​. Cu ajutorul lor îți protejezi mobilierul într-o stare excelentă și eviți neplăcerile cauzate de înlocuiri frecvente sau reparații nedorite.

2. Alege materialul potrivit

Există mai multe tipuri de materiale pentru canturi, iar alegerea depinde de prioritățile tale (durabilitate, aspect, buget). Iată opțiuni comune​!

PVC - flexibil și ușor de aplicat, rezistent la impact și umezeală; potrivit pentru zone folosite intens, precum bucătăria.

ABS - este mult mai rezistent decât cel din PVC, însă este ușor mai costisitor​.

Cant melaminat - este o bandă subțire din hârtie melaminată (impregnată), accesibilă ca preț, dar mai puțin rezistentă la uzură și căldură​.

Furnir - este o fâșie subțire de lemn natural, care oferă un aspect elegant; necesită lăcuire pentru protecție și este mai scump comparativ cu alte opțiuni.

Cant din metal (aluminiu) - extrem de durabil, generează un aspect modern-industrial; totuși, se folosește mai rar și de obicei are un cost mai ridicat. De asemenea, montajul acestui tip de cant este mai dificil​.

Gândește-te la avantajele fiecărui material și alege cantul care corespunde cel mai bine nevoilor tale și stilului bucătăriei.

3. Optează pentru canturi rezistente la umezeală și căldură

Mediul din bucătărie implică aburi și temperaturi ridicate, așa că protecția la umezeală și căldură este foarte importantă. Dacă respectivul cant ales nu este suficient de rezistent și bine lipit, umezeala poate pătrunde în mobilier și poate provoca umflarea sau deformarea acestuia. Alege canturi din materiale rezistente (de exemplu, cele din ABS) și care sunt aplicate cu adezivi calitativi, ca să eviți problemele care pot apărea din cauza apei sau a căldurii pe termen lung. Un cant bine ales și montat va împiedica infiltrarea lichidelor și își va menține integritatea chiar dacă este situat în apropierea cuptorului sau a aragazului.

4. Selectează grosimea potrivită a canturilor

Canturile diferă nu doar ca material, ci și ca grosime. Evaluează cum vei folosi fiecare piesă de mobilier: pentru ușile și muchiile expuse la uzură intensă, un cant mai gros (de ~2 mm) oferă protecție sporită împotriva loviturilor și o margine ușor rotunjită, plăcută la atingere. Pe părțile mai puțin expuse privirii sau contactului (interiorul corpurilor, zonele ascunse), poți folosi un cant subțire (sub 1 mm), aproape invizibil, care asigură doar finisajul estetic.

5. Alege modele care se potrivesc cu designul mobilierului

Canturile trebuie să fie în armonie cu stilul bucătăriei tale, fie că vorbim de culoare, fie de textură sau de finisaj (mat, lucios). De regulă, vei dori ca nuanța cantului să se potrivească perfect cu fronturile mobilierului, pentru un aspect unitar și îngrijit. Producătorii oferă canturi într-o gamă extrem de variată de culori și modele, de la tonuri uni la texturi ce imită lemnul sau metalul​. Dacă preferi un contrast îndrăzneț, poți opta pentru canturi decorative (de exemplu, un profil de aluminiu pe marginea unui dulap închis la culoare) pentru un efect modern.

6. Ține cont de cost și de întreținerea pe termen lung

Nu în ultimul rând, gândește-te și la raportul calitate-preț al canturilor. Variantele din PVC sunt de obicei cele mai accesibile, însă nu sunt rezistente, în timp ce opțiunile premium precum ABS, aluminiu sau furnir pot fi mai costisitoare, dar durabile. Totuși, diferența de preț este justificată de beneficiile obținute. Este mai bine să investești puțin mai mult în produse fiabile decât să fii nevoit să le înlocuiești frecvent din cauza uzurii.

Alegerea canturilor potrivite pentru bucătărie face diferența dintre un mobilier care ține ani și unul care se uzează mult mai repede. Aceste 6 sfaturi te vor ajuta să te bucuri de un mobilier cu finisaje de calitate, care își păstrează frumusețea și funcționalitatea pe termen lung.

