(P) Amanetul auto: modalitatea prin care poti sa obtii un imprumut rapid

Exista o multime de persoane care se pot confrunta cu situatii de-a dreptul urgente, in care au neaparata nevoie de o anumita suma de bani intr-un timp scurt, motiv pentru care trebuie sa se reorienteze catre alte metode mai rapide prin care sa obtina un imprumut.

Din fericire, exista o multime de amanete care pot raspunde prompt tuturor necesitatilor, oferind posibilitatea aplicarii pentru un credit rapid. Singura conditie care trebuie sa fie indeplinita consta in acordarea unei garantii, pe baza careia se realizeaza, de fapt, acest imprumut. Cu cat obiectul oferit are o valoare mai ridicata, cu atat banii oferiti de casa de amanet sunt mai generosi.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul unui amanet auto, in care garantia oferita consta chiar intr-un autoturism. Daca modelul oferit este mai valoros, atunci si suma de bani obtinuta va fi mai mare. Amanetarea propriei masini a devenit o procedura tipic intalnita in randul multor persoane, fiind o metoda simpla si rapida de a obtine o anumita suma de bani fara sa se depuna niciun efort.

In ce consta amanetul auto si care este principiul sau de functionare?

Agentiile de amanet auto sunt cunoscute si sub denumirea de institutii financiare nebancare, prin intermediul carora persoanele interesate pot obtine bani cu imprumut pentru o anumita perioada de timp. De cele mai multe ori, perioada standard este de aproximativ 30 de zile, timp in care autoturismul este folosit drept garantie, pana cand suma de bani este restituita in intregime.

Din fericire, masina este amplasata intr-un parc auto sau intr-un depozit, unde este atent supravegheata prin intermediul unor camere video performante. Cu alte cuvinte, masina este pastrata la loc sigur, nicio alta persoana nu se foloseste de ea, tocmai pentru a fi inapoiata exact in aceeasi stare in care a fost adusa la amanet de catre proprietar.

Vestea buna este ca, in functie de pachetul selectat, exista si posibilitatea efectuarii unei revizii sau unei cosmetizari auto, astfel incat proprietarul sa-si primeasca masina intr-o stare chiar mai buna decat cea in care a adus-o.

Curiozitati frecvente pentru modul de functionare a amanetului auto

Inainte de a da curs unei astfel de proceduri, persoanele care intentioneaza sa isi amaneteze autoturismul vor sa se informeze corespunzator despre modul de functionare a amanetului auto si despre comisioane. Printre curiozitatile la care nu au niciun raspuns se numara si:

- Restituirea banilor inainte de termenul mentionat in contract – termenul limita mentionat in contract este cel care nu trebuie sa fie depasit; din fericire, imprumutul poate sa fie rambursat oricand inainte de termenul limita;

- Actele necesare pentru amanetarea masinii: buletinul, cartea de identitate a autoturismului si talonul; in cazul persoanelor juridice, sunt necesare: CUI, stampila societatii si actul constitutiv al societatii;

- Suma maxima de bani care se obtine in urma amanetarii – de regula, se acorda 75% din valoarea intreaga a autoturismului, ceea ce inseamna ca amanetul este dispus sa ofere mai mult de jumatate din valoarea sa;

- Comisionul perceput – trebuie amintit faptul ca se percepe un anumit comision, care se stabileste in functie de fiecare amanet in parte;

- Timpul asteptat pana la primirea banilor – de regula, proprietarii autoturismului amanetat nu trebuie sa astepte o perioada indelungata pentru a primi imprumutul. Tot mai multe case de amanet se straduiesc sa ofere suma necesara de bani in cel mai scurt timp posibil direct in contul bancar personal;

- Nerestituirea imprumutului la timp – exista multe case de amanet auto care ofera posibilitatea de prelungire a perioadei pana la rambursare cu inca 30 de zile pe langa cele mentionate in contract, insa, indicat ar fi sa se tina cont de primul termen;

- Momentul in care proprietarul reintra in posesia masinii – din fericire, proprietarul reintra in posesia masinii imediat ce achita imprumutul;

- Ce se intampla in cazul imposibilitatii de achitare a imprumutului – in cazul in cazul in care imprumutul nu poate sa fie achitat nici dupa perioada de prelungire a contractului, proprietarul masinii poate opta pentru vanzarea produsului si i se permite accesul la parcul auto cu potentiali clienti pentru a vinde masina.

Da click aici pentru mai multe informatii si afla care sunt procedurile de care trebuie sa tii cont atunci cand iei in considerare amanetarea propriului autoturism. Recomandat este sa se cunoasca toate conditiile si criteriile inainte de semnarea contractului, astfel incat proprietarul masinii sa stie exact ce are de facut, dar si care sunt riscurile la care se supune. Partea buna este ca prin procedura de amanetare a vehiculului, proprietarul are ocazia de a-l recupera spre deosebire de procedura de vanzare, in care masina este irecuperabila.

Beneficiile amanetarii propriului autoturism

Conform specialistilor din partea amanetelor auto, exista o serie generoasa de beneficii pe care proprietarul masinii le poate obtine. Printre acestea se numara si:

- Timpul scurt in care imprumutul este primit;

- Pastrarea autoturismului la loc sigur pana cand proprietarul reuseste sa achite toata suma de bani pe care a imprumutat-o, la care se adauga si comisioanele;

- De regula, comisioanele aplicate sunt suficient de reduse, astfel incat sa nu fie dificil de onorat;

- Durata de imprumut este, de cele mai multe ori, flexibila; perioada minima este de 30 de zile, insa aceasta poate sa fie prelungita, daca este neaparata nevoie;

- Actele necesare nu sunt la fel de stufoase cum se intampla in cazul unei institurii bancare; de cele mai multe ori sunt suficiente doar cartea de identitate a proprietarului, cartea de identitate a masinii si talonul. Toate detaliile sunt stabilite in momentul realizarii contractului, astfel incat beneficiarul imprumutului sa nu fie luat prin surprindere cu absolut nimic.

Amanetarea propriului autoturism este, astfel, o metoda la care multe persoane apeleaza, mai ales in prezent, pentru a face fata situatiilor mai putin placute, in care au nevoie urgenta de o anumita suma de bani. Nu numai ca imprumutul este primit in cel mai scurt timp posibil, dar autoturismul este pastrat in cele mai bune conditii, astfel incat sa nu sufere nicio deteriorare pe intreaga perioada a contractului.

Dată publicare: 05-12-2022 13:23



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.