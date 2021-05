Podcast ”România, știi bine”, episodul 38, cu Paul Angelescu. Dezastru pe căile ferate

Podcastul ”România, știi bine”, realizat de echipa emisiunii ”România, te iubesc!” a ajuns la episodul 38, în care discutăm despre situația dezastruoasă a căilor ferate din România.

Rețeaua feroviară din România are cea mai scăzută viteză de pe continent, cu sute de restricţii de viteză şi cu peste 1.000 de puncte periculoase pentru traficul feroviar.

70% din căile ferate românești au restanțe la reparaţii, iar pe coridorul european se circulă şi cu 5 km pe oră.

În ediția difuzată duminică, 9 mai 2021, Paul Angelescu a arătat cum România se confruntă cu o contradicție rușinoasă: avem una dintre cele mai vaste rețele feroviare din Europa, de aproape 20.000 de kilometri, însă 70% din această rețea este scadentă la revizii. Din acest motiv, CFR nu are capacitatea de a pune șine noi nici măcar în locurile unde trenurile au deraiat din cauza șinelor vechi.

Pro TV

”Calea ferată a ajuns într-o stare atât de degradată în ultimii 30 de ani, pentru că e o poveste care a început după anii 90, s-a tot agravat, încât singura măsură care a rămas la îndemâna CFR infrastructură, compania de stat deținută de Ministerul Transporturilor, care gestionează căile ferate, șina, traversele și așa mai departe, singura măsură la îndemâna lor - și asta e un citat din raportul oficial - este reducerea vitezelor maxime de circulație prin introducerea restricțiilor de viteză.

De ce a rămas singura măsură? Pentru că cei peste 19.000 de kilometri de cale ferată, atât are rețeaua din România, una dintre cele mai mari din Europa, se degradează, se strică, ăsta e adevărul, într-un ritm atât de rapid încât angajații CFR nu au cum să țină pasul cu reparațiile.

Exemplu concret: în 2020 au ridicat 406 restricții de viteză. S-a muncit, s-a intervenit. Au ridicat 406 restricții, însă au apărut 427 de restricții noi, deci cu 11 mai mult. Și problema asta, cu mici excepții, se întâmplă în fiecare an. Și asta are în spate faptul că 70 %, 72 % din rețeaua feroviară are restanțe la reviziile capitale.” - a explicat Paul Angelescu în podcastul ”România, știi bine”, difuzat exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Pro TV

De ce se întâmplă ce se întâmplă?

Care sunt cauzele pentru care nu reușim să menținem în circulație calea feroviară? În primul rând... banii.

”Răspunsul celor de la CFR a fost: o subfinanțare masivă în ultimii 30 de ani, banii, da. Și într-adevăr, e o problemă din punctul ăsta de vedere. pe de altă parte, România a intrat în Uniunea Europeană în 2007, și din 2007 și până în prezent am avut o căruță de bani, miliarde întregi pentru calea ferată, pe care n-am putut să-i atragem în totalitate. Și lucrul ăsta se vede, încă nu avem un coridor pe an pe care să circulăm cu viteza care ne-a fost promisă de 160 de km pe oră, de la Constanța până la granița de vest, la Curtici. Sunt doar anumite porțiuni care sunt gata și nici pe alea nu se circulă cu 160 pe oră. Asta e altă discuție.” - mai spune Paul Angelescu în cadrul podcastului/.

Toate podcast-urile ”România, știi bine!” pot fi ascultate și descărcate gratuit de pe romaniastiibine.podbean.com.