Podcast ”România, știi bine”, episodul 36, cu Alex Dima. Agricultura din România, distrusă de incompetență

Podcastul ”România, știi bine” a ajuns la episodul 36. Alex Dima a vorbit în cea mai recentă ediție a emisunii „România, Te iubesc!” despre modul în care statul distruge sectorul agriculturii, prin incompetență.

Alex Dima continuă acum discuția despre sistemele de irigații din România, care funcționează prost, dar și despre fermierii care au învins seceta fără ajutorul statului.

„Totuși, nimeni nu răspunde? Nu suportă niște consecințe”

Aceasta a fost cea mai frecventă întrebare în rândul telespectatorilor, în urma emisiunii de duminică.

„Am pornit de la datele și crunta realitate de anul trecut, când milioane de hectare au fost pârjolite de secetă, iar datele arată că noi, anul trecut, am plătit 930 de milioane de lei despăgubiri pentru fermieri, în timp ce în sistemul de irigații am băgat vreo 280 de milioane. Asta în condițiile în care acum, fermierii vor încă un miliard de lei pentru culturile distruse în primăvara lui 2020 și cumva suntem într-un sac fără fund, în care tot băgăm bani dar nu reparăm cauza. Dacă am avea sisteme de irigații nu ar fi nevoie să plătim despăgubiri”, a spus Alex Dima.

Resursa umană, cei care ar trebui să aibă grijă ca sistemul să funcționeze, este incompetentă. Pare că toată lumea e pe teren pentru a lua bani de la un job bine plătit de la stat. Este, însă, aceeași situație întâlnită în majoritatea sectoarelor din România.

„Soluția stă la fermieri, în unirea fermierilor, ei să fie conștienți de puterea pe care o au. Împreună să își ceară drepturile și să lupte pentru ele. De acolo vine soluția. Sunt fermieri care au sute, mii de hectare. Soluția stă în a ne cere drepturile”, a declarat Alex Dima.

Parte din soluție sunt și agronomii și fermierii tineri, care au înțeles că România are nevoie de pământ și de oameni care să îl lucreze.

„Fermierii tineri știu foarte bine cum să facă lucrurile astea, sunt interesați, sunt școliți”, spune Alex Dima, cu mențiunea că statul este cel care îi încurcă „cu atâta birocrație”.

„La nivelul ministerului, lucrurile se mișcă foarte greu”

La fel ca în multe alte sectoare din România, bunele intenții ale oamenilor sunt eclipsate de o guvernare stângace.

„Fermerii gândesc soluții, dar la nivelul ministerului lucrurile se mișcă foarte greu”, spune Alex Dima.

În timpul unei discuții privind agricultura din Parlament, aleșii își puneau sunete de pisici pe telefoane.

Persoanele tinere care au luat locul „dinozaurilor” din Parlament sunt la stadiul de a pune pisicuțe pe telefon.

Printre fermierii bine-intenționați din România se numără și cei de la Constanța, care încearcă să își convingă parlamentari să le susțină problemele în Parlament, deși nu au reprezentanți în Comisia de Agricultură.

A mai rămas ceva de furat din sistemul de irigații al României?

Sunt mai mult de 30 de ani de când aceste sisteme nu mai funcționează sau funcționează cu greu. A mai rămas ceva de furat din sistemul de irigații al României?

„Da, ANIF-ul stă pe o avere de șase milioane de euro. Bătălia mare acum e pe contractele de reparații și reabilitări. E o bătălie între firmele apropiate fostului partid de guvernământ și cele apropiate actualei guvernări”, consideră Alex Dima.

