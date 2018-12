Luiza Petre, medicul român care vrea să-i slăbească pe americani cu suplimente inspirate de răciturile bunicilor din Suceava

Manhattan, inima orașului New York. O zona în care o chirie ajunge la 20.000 de dolari pe lună, pentru un apartament cu două camere. În care toate companiile se întrec să aibă spațiu în locul cu poate cel mai bun văd comercial din lume.

Într-un imobil de locuințe cu valet la intrare și magazine de lux, la parter, funcționează o clinică de nutriție. Clienții, toți, oameni cu pretenții.

Cei care oferă consiliere sunt medici specialiști, nu simpli nutriționiști. Sunt doctori pentru că și patroana, la rândul ei, e medic cardiolog, cu activitate la trei spitale importante din New York. E româncă și o cheamă Luiza Petre.

Luiza Petre: “E o poveste mai lungă cum am ajuns să fac ce fac acum, am practicat medicină normală, cardiologie timp de cinci ani, și a fost un moment care mi-a schimbat un pic cariera și filosofia de viață, a fost un punct de răscruce să spun. Am avut o pacientă de 22 de ani care a murit în urma unor complicații cardiace legate de obezitate, o mamă a unui copil mic. Și atunci am avut un punct de reflecție.”

Luiza Petre are un lanț de clinici de nutriție și stil de viață sănătos și și-a extins activitatea și către alte cartiere ale orașului. A renunțat la gărzile de la spitale și turele lungi, când a văzut că afacerea ei este foarte profitabilă. A atras în clinicile ei personal de specialitate, din unitățile medicale new-yorkeze, și a patentat câteva metode proprii de nutriție, cu care îi slăbește inteligent, pe americani, bazându-se pe cunoștințele din Facultatea de Medicină.

Luiza Petre: “Intrăm în detalii medicale, vedem ce dietă și stil de viață au, apoi le creăm un program care este individualizat pentru ei, practic îi învățăm cum să mănânce, cum să își facă cumpărăturile, cum să meargă la restaurant. Ideea de bază nu este să îi spui omului să nu mănânce, că nu este o chestie de durată. După două săptămâni renunți și pleci, nu mai vii aici. Ideea de bază este să lucrăm cu ce îți place ție, să înlocuim anumite feluri sau ingrediente, făina să o înlocuim cu alte tirpui de făină.”

E invitată des la televiziunile din New York, să vorbească despre stilul de viață sănătos, și scrie recenzii pentru mai multe reviste de lifestyle, din America, în care oferă detalii despre programe individualizate, bazate pe profilul genetic și preferințele oamenilor.

Luiza Petre: “În momentul în care omul slăbește, durează aproape un an până când organismul și creierul se obișnuiesc cu propria greutate. Deci e foarte important după ce ai slăbit să menții greutatea un an de zile, noi avem un program de monitorizare, eu le și spun pacienților: nu perioada de slăbit e cea mai importantă, ci perioada de după aceea.“

Șefa uneia dintre clinici a venit, la rândul ei, din sistemul medical și spune că acesta e viitorul în materie de nutriție corectă: programe și pachete făcute de medici specialiști, din cele mai diverse discipline, care înțeleg cum funcționează metabolismul omului.

Luiza Petre: “Cine ar fi spus că voi lăsa o carieră de cardiologie, inclusiv părinții mei mi-au spus, și prietenii și părinții mei au fost un pic impacientați. Dar acum văd rezultatele.”

Românca Luiza Petre e la curent cu cele mai noi tendințe în materie de diete. Dar s-a gândit să aducă un strop de Românie în dietele ei. Adică vrea să dezvolte, mai nou, o linie de produse de slăbit, pornind de la gustul copilăriei, pe când bunicii și părinții ei, de la Suceava, făceau piftie de sărbători.

Luiza Petre: “Am dezvoltat o linie de suplimente de proteine pe baza de colagen osos, și sunt foarte mândră și fericită că vom lansa acest produs, pe piață americană, dar și europeană și, de ce nu, și în România. Multe produse sunt reinventate. Produsul nostru care e din colagen, astea sunt răciturile bunicii, pe care le-am reinventat într-o era modernă. Proteinele din răcituri sunt o sursă senzațională de proteină și sănătoase.”

Produsele sunt niște suplimente și fac parte dintr-o dietă ketogenică. Vor fi lansate în parteneriat cu o fosta clientă, care i-a devenit prietenă. E tot româncă, lucrează în domeniul bancar și s-a mutat cu serviciul la Monaco. Împreună cu ea, Luiza vrea să lanseze linia de produse pe bază de piftie în luxul și extravaganța de pe Riviera Franceză.

“Luiza mi-a lansat o provocare, uite de ce să nu ajutăm mai mult și să creăm niște produse care vor preveni mai mult decât vor vindeca obezitatea. Am început să lucrăm la proteine și apoi ideea de tradiție românească și faptul că piftia, gelatina, răcitura românească conținea foarte mult colagen și proteina ne-a făcut să ne gândim de ce nu? Povestea mai veche este prietenia noastră, la vremea respectivă eu eram foarte implicată profesional în investiții financiare, meserie pe care am practicat-o 18 ani, eram asociat la unul din cele mai mari fonduri de investiții din Monaco. Luiza a avut sfaturi foarte bune și în privința dietei mele”, povestește prietena Luizei.

Simte că anii de lipsuri din perioada anterioară anului 1989, dar și perioada de tranziție, din democrație, au ajutat-o să dezvolte ambiția de a reuși în marea metropolă americană. A vrut să fie pe cont propriu, mai ales că a avut un eșec în căsnicie, și viața a adus-o în situația de a reununta la cardiologie, văzând că partea de consiliere nutritionala îi aduce profit și liniște mai multă.

Până să aducă piftia românească, la plic, în Europa și peste Ocean, va mai dura câteva luni. Luiza are încredere că va fi un succes, așa cum a fost ferm convinsă că va ajunge să trăiască și să muncească unde a visat de mică. Pe când locuia cu părinții și sora mai mică într-un apartament modest din orașul Suceava, niște rude îndepărtate le-au trimis o vedere din New York.

Luzia Petre: “Eram copii, aveam 10 ani, și am primit o vedere din NY, cu acest unghi. Crescând la Suceava, într-un apartament mic, nouă ani de zile, am visat uitându-ne la această vedere. Și primul lucru când am venit la NY am vrut să vin aici. Acum, în fiecare dimineață când vin spre serviciu, trec pe aici.”

Iar când a ajuns femeie de afaceri prosperă, și-a dorit să locuiască la doi pași de acest peisaj, la o aruncătură de băț de Central Park.

Stă cu chirie într-un bloc turn care într-o parte are cartierul președintelui Trump și de alta, inima verde a Manhattanului. Are privilegiul de a traversa în fiecare zi Central Park, când își duce sau aduce copiii de la școală. Are o fetiță și un băiat și a fost măritată cu un american, un prosper om de afaceri din domeniul imobiliar. În prezent, îi crește împreună cu părinții ei, pe care i-a mutat definitiv de la Suceava la New York, în urmă cu 5 ani. Ambii copilași știu limba română.

Luiza Petre: “Noi vorbim românește acasă, am vrut să fie fluenti în limba română și plus că ei când vin în România au profesor de limba română, suntem foarte concentrați pe păstrarea acestei valori. Chiar voiam să le pun și un profesor pe internet, să aibă comunicare cu cineva din România.”

Tatăl Luizei a fost inspector fiscal în țară și povestește că și lui și soției le-a fost dificil, la început, să se acomodeze în marea metropolă americană. Nu știu mai deloc engleză, însă au vrut să fie lângă fiica lor, să o ajute cu nepoții, să îi permită astfel să devină o femeie de carieră, de care sunt mândri până la lacrimi.

Locuiește la înălțime, are Manhattanul la picioare, însă a rămas cu gândul la copilărie, când alerga cu picioarele goale prin țărâna de la țară, în România. Își educa ambii copii în spirit românesc și îi aduce în țară în fiecare vară, în locurile unde zburda și ea cu sora ei, când erau mici.

De la strălucirea străzilor din Manhattan, la orătăniile din bătătură românească, de la măreția celebrului Central Park, la joaca prin vrejul de fasole și castraveți din satul sucevean al bunicilor, Luiza vrea că fiul și fiica ei să simtă românește, să înțeleagă de unde a venit ea.

Luiza Petre: “Eu și fiica mea avem o tradiție, când traversăm parcul, spre școală, e o zona unde obligatoriu vorbim câte ceva despre România că tot timpul îmi spune mami nu îmi spui suficient despre România și atunci zilnic vin obligatoriu cu o altă poveste. În general despre bunici, de părinții mei, de vacanțele de vară.”

A avut ambiție să muncească în sistemul sanitar american, dar recunoaște că a avut și noroc, când și-a găsit un loc unde să profeseze.

Luiza Petre: “Noi am crescut în ultimii ani ai comunismului și atunci a fost destul de dificil, erau ani în care noi nu am crescut cu bone, cu televizor, drumul la biblioteca era singura ieșire spre lume și consider că noi am avut o educație foarte solidă. Plus că ne-am maturizat și am crescut responsabil. Lucram mult aveam și gărzi aproape una la patru zile, dar nu mi-a fost frică să muncesc din greu, și aveam și trei servicii de weekend și de noapte.”

Povestește că în America are parte de toată aprecierea pentru munca de medic. Spune că la New York, ca de altfel în multe alte orașe mari de pe Coasta de Est, unde au emigrat foști colegi din facultate, americanii știu de mulți ani că din România vin medici buni, care de două decenii pleacă în valuri din România, pentru a-și găși vocația peste hotare.

E un român pe care societatea românească l-a educat până la sfârșitul facultății, pentru că apoi să-l piardă. Iar ca Luiza Petre sunt mulți alți medici români, care în anii 2000 au luat drumul Statelor Unite. Cei mai mulți au plecat definitiv.

Luiza Petre și mulți alți doctori români de peste Ocean sunt oameni pe care lumea medicală americană i-a pus în valoare. Le-a dat aripi să facă performanță și profit, să ducă un trăi bun, așa cum societatea românească nu a reușit.

Luiza Petre: “Am foarte mulți foști colegi de facultate chiar și aici în NY, doctorița părinților mei e o româncă cu care am fost colegă în Facultate în România. Mă mențin atașată emoțional și spiritual de România, nu pot să spun că am abandonat România, îmi face plăcere să mă întorc, să mă revăd cu prietenii. Am fost și la reuniunea de liceu de 20 de ani, acum câțiva ani, a fost foarte plăcut să ne reîntalnim. Cam jumătate plecați. Pentru noi care am crescut în comunism era dorința de a evada dintr-un univers monocromatic, era culoare, era muzică stereo, noi am dorit să evadăm, practic noi. cum am ieșit din școală, asta am vrut să facem.“

E o româncă de succes la New York și o mamă bună. Își construiește o carieră de afaceri cu proiecte care să ajungă și în România. S-a remarcat prin act medical de calitate, în spitalele din Manhattan, dar mai nou, îi învață pe americani să trăiască sănătos. Și vrea să cucerească toată lumea, cu răciturile bunicilor, reinterpretate.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!