EXCLUSIV. Orgii cu minore și droguri sub ochii Poliției. Mărturia de groază a unei tinere

O tânără care a fost martoră la orgii cu minore și trafic de droguri într-un club clandestin din Bacău a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Rareș Năstase despre abuzurile îngrozitoare la care au fost supuse minore, uneori chiar sub ochii poliției.

Sub protecția anonimatului, tânăra a povestit cum aceste ”petreceri” erau bine ascunse de ochii lumii.

Clubul clandestin era amenajat într-un depozit, unde ziua se vindeau produse alimentare, iar noaptea se organizau orgii.

Rareș Năstase: Cum funcționau lucrurile?

Tănără: ”Păi era simplu. Se știa ce mașini intră, se dădea la portar numărul de la mașină, marca, prin telefon confirmai prezența. Aveai, de exemplu, pe clădire, de distribuire produse alimentare, iar lângă era un spațiu cu absolut orice ai nevoie de distracție. Și era în așa fel încât de afară să nu se audă și să nu se vadă absolut nimic înăuntru.”

Rareș Năstase: Ce era înăuntru?

Victimă: ”Înăuntru erau hai să zicem 4 camere, inclusiv și holul, o cameră unde în mijloc era o bară de striptease, baie și încă o cameră cam de dimensiunile unui pat matrimonial.”

De altfel, la începutul acestui an, percheziţiile procurorilor DIICOT au scos la iveală această reţea care organiza petreceri private cu minore. Cele mai multe fetele proveneau din mediul rural. Ele erau drogate şi apoi forţate să întreţină relaţii sexuale pe bani.

Tânără: ”Hai să facem un party. Iar de aici .. lucrurile degenerau. Se făcea totul în glumă și pur și simplu își pierdeau noțiunea timpului. Le plăcea, le amăgeau cu mici atenții, cadouri ..și stăteau. Iar în momentul în care intrau în vraja drogurilor erau oarecum dependente de locul în sine, să zic.”

Rareș Năstase: Cu ce le drogau?

Tânără: ”Substanța, denumirea științifică, să zic așa, nu o știu. Erau pliculețe cu o pulbere albă, după care la un moment dat scoteau un lichid dintr-o fiolă, îl încălzeau ca să-l cristalizeze după care îl trăgeau sau cele care nu se drogau li se punea în băutură. Am pățit-o și eu o dată când am mers acolo, mi-a fost foarte rău a doua zi, dar foarte foarte rău. Am avut o stare care nu era de la ebrietate sau așa ceva, era pur și simplu o stare foarte nasoală.”

Rareș Năstase: Și ce făceau după aceea, se retrăgeau în cameră?

Tânără: ”Da, ceva de genul. Mergea fiecare. Dacă bea prea mult fata sau era inconștientă se mai ducea unul și era ca un schimb de tură. Jumătate de oră unul, apoi încă unul, după aia încă unul. Chiar la un moment dat s-a făcut și un videoclip cu tot ce se întâmplă, dintre care în videoclip apar și 2 polițai.”

O parte din interiorul acestui localul a fost amenajat ca un club exclusivist, unde se practică prostituţia. Printre clienţi s-au aflat oameni de afaceri importanţi din Bacău, funcţionari din instituţii publice și chiar polițiști.

Aceştia erau de obicei filmaţi şi apoi şantajaţi cu imaginile, spun procurorii. De altfel, trei persoane, printre care şi un ofiţer de la Inspectoratul de Poliţie Bacău, au fost arestate preventiv la începutul anului pentru trafic de droguri, prostituţie infantilă şi corupţie.

Tânără: ”Chiar au fost situații în care eram pe acolo, mai eram pe afară și am văzut cum pur și simplu au venit la ordin să dea girofare și să aducă gheață. Gheață la petreceri. În timp ce acei agenți erau în timpul serviciului cu mașinile poliției.”

Rareș Năstase: Adică au venit și în uniformă?

Tânără: ”Da. Care era problema? Toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Pe cine deranja? De ce nu? Era noapte, era întuneric ..”

Ea a mai spus că multe dintre fetele care ajungeau acolo erau minore și ..nu prea își dădeau seama ce se întâmplă cu ele.

Tânără: ”Cred că de multe ori se trezeau și nu știau ce s-a întâmplat cu ele. Adică a fost adusă o minoră de care se făcea mișto de ea că nu era expertă în artele seducției, ca să zic așa, care nu știa anumite tehnici. Și nu avea mai mult de 14 ani. Adică am văzut-o pe videoclip, n-am văzut-o într-o stare lucidă, că vezi un om, și am văzut-o cum a fost filmată, în ce ipostaze și așa mai departe.”

Rareș Năstase: Ei știau toți că e minoră?

Tânără: ”Cred că da, adică se vedea pe ea. Una este o femeie la 20 și ceva de ani, și una este o puștoaică la 14, 15 ani. Își dai seama de ea”.

(...) ”Erau în stare de inconștiență, nu știu dacă unele dintre ele au realizat ce s-a întâmplat cu ele. Au crezut că li se rupsese filmul în timpul petrecerii și a consumului de un pahar de ceva ... li se rupsese filmul. În video-urile în care ei se lăudau că erau șmecheri, la cum stătea fata aia ..clar nicio femeie nu s-ar lăsa filmată și fotografiată. Simplu.”

România se află pe primul loc într-un clasament care nu ne face deloc onoare. Suntem țara cu cele mai multe tinere traficate.

Rareș Năastase a mers și în România, dar și în Italia, una dintre destinațiile preferate de rețelele de traficanți și a arătat la emisiunea ”România, te iubesc” drumul fetelor, dar și al banilor: sute de milioane de euro, din exploatare prin prostituție.

Ancheta jurnalistică ”Oameni de vânzare”, ediția integrală difuzată în 3 noiembrie 2019 la Pro TV, poate fi vizionată aici!