Evaluarea unuia dintre cei mai importanţi economişti români: "Suntem pe la jumătatea Africii"

Sebastian Buhai, cercetător în economie la Institutul de Cercetari Sociale Stockholm (The Swedish Institute for Social Research- SOFI), a discutat cu Cosmin Savu despre problemele României.

Profesorul Sebastian Buhai, doctor al Universităţii Erasmus din Rotterdam și unul dintre cei mai reputaţi economişti români de peste hotare, a discutat cu Cosmin Savu despre starea României, la 100 de ani la crearea statului modern.

În materie de cercetare, spune Sebastian Buhai, „din păcate nu stăm foarte bine. Noi chiar am fost surprinşi de cât de rău stăm, în sensul că suntem undeva, ajustat pe calitate, la jumătatea Africii. Nu vreau să exagerez, dar suntem sub multe ţări defavorizate din multe puncte de vedere şi cu alte probleme decât România, membră a UE. Suntem cu mult sub nişte ţări ca Laos, Nigeria, Uganda, Trinidad-Tobago şi aşa mai departe. Probabil că nu v-aţi gândit la comparaţiile astea şi nici noi nu am vrut să le facem, şi nu vreau să punem într-o lumină proastă nici ţările africane, dar stăm extrem de prost.

De ce stăm prost? Dacă ne uităm pe ce se publică, se pune accent foarte mare pe cantitate, se cere un număr de publicaţii, fără o ajustare pe calitate."

"Noi am arătat de fapt că sunt nişte standarde incompatibile cu standardele practicate peste tot în lumea academică civilizată. Inclusiv premianţi Nobel nu s-ar fi putut califica minimal ca să acceadă la posturi de profesor în România. Să nu mai vorbim de oameni mai tineri, niciunul nu s-ar califica la un post de profesor în România, deşi ei sunt profesori de la 20-25 de ani în SUA, deja. Se practică în România un sistem complet paralel decenţei."

"Care e integritatea ta academică în momentul când tu vrei să fii izolat, nu vrei să faci parte din lumea academică mai mare. Petinzi că eşti universitate de cercetare, dar de fapt, dacă te uiţi exact sub ce criterii funcţionezi, cum evaluezi aceasă cercetare, criteriile de promovare care sunt criteriile de abilitare, care sunt criteriile pentu un conducător de doctorat? Sunt exact criterii pe dos."

"Am cerut feed-back-ul unor cercetători străini, au spus „este un univers paralel. Cum puteţi să fiţi membri ai UE când aceste criterii sunt cele sub care funţionează sectorul academic şi cel de cercetare?”

"99% din profesorii plini de la cel mai mari universităţi nu publică în reviste cunoscute", atrage atenţia profesorul Buhai, care este co-autor al unui studiu despre sistemul academic românesc.

"Da, finanţarea şi subfinanțarea sunt o problemă. Însă înainte să pui bani în plus tu trebuie să reformezi sistemul. Nu trebuie să reinventezi roata, există deja reţete deja verificate. Vrei să fii a zecea ţară din Uniunea Europeană? Uită-te unde este a zecea ţară din Uniunea Europeană. Implementează pur şi simplu strategiile lor."

Cât de reală este creşterea economică cu care ne place să ne lăudăm? Profesorul Buhai atrage atenţia asupra faptului că economia noastră arată ca un "căţeluş cu cap de dinozaur"

"În momentul când te uiţi la un barometru standard, gen Eurostat, românii sunt la coada Europei când raportează cât sunt de fericiţi. Sunt puţin peste 50% mulţumiţi de calitatea vieţii de zi cu zi. Vorbim de 85-90% în ţările nordice, media Europei de aproape 70%. Asta nu ar trebui să spună totuşi că creşterea economică nu se prea vede nici în buzunare, nici în sufletul românilor. Degeaba ai creştere şi te lauzi cu asta când omul îţi spune că viaţa de zi cu zi este grea."

Sebastian Buhai este şi unul dintre organizatorii ERMAS - Conferinţa Anuală a Economiştilor Români din Mediul Academic din Străinătate. Conferinţa va ajunge anul acesta la a cincea ediţie şi reuneşte câţiva dintre cei mai reputaţi specialişti din lume, de la universităţi din Statele Unite, Marea Britanie sau Franţa, dar este ignorată de cei mai mulţi oficiali de la Bucureşti.

"Am încercat să îi punem pe economiştii din mediul academic din străinătate împreună şi prin conferinţe anuale ale economiştilor – ERMAS se numesc ele, începute în 2014 – am reuşit să-i aducem în ţară.Nu doar că nu ne-a întrebat niciun oficial român, dar chiar când i-am invitat pe reprezentanţii Ministerului Educaţiei, s-au prezentat foştii, domnul Funeriu, de pildă. A fost un dezinteres complet al decidenţilor la momentul respectiv. Cei care s-au prezentat au zis „Nu reveniţi în România, că nu aveţi pentru ce”."

"Unora le place să plagieze. Să plagieze structurile şi sistemele deja existente, nu lucrări, doctorate. Sunt lucruri care funcţionează deja foarte bine. De pildă, Banca Centrală a Spaniei şi a Italiei au creat institute de cercetare formidabile. Se face cercetare la nivel de top, se predau cursuri. Au membri permanenţi şi vizitatori, profesori care vin o perioadă de timp – 10-15 astfel de oameni de la instituţii din întreaga lume."

"Potenţialul turistic al Românie e frapant, surprinzător. Toată lumea zice că am putea face minuni, dar nu avem infrastructură. Şi nici serviciile. Ce vedem din creşterea economică? Nu vedem infrastructură, nu vedem calitatea serviciilor, deci unde este această creştere? Cine capturează această rentă, dacă lumea este extrem de nemulţumită?"

"Vedem o incompetenţă crasă, dar cu un substrat de interese speciale – acapararea aceea de rentă. Aici trebuia să fim mai atenţi de la început. Decidenţii ar trebui să dea socoteală."

"Ştim foarte bine că stimulii funcţionează, de pildă pe sectorul IT, acolo lucrurile se mişcă. Dar până la urmă avem un singur sector care se mişcă, dar suntem ca un căţeluş cu cap de dinozaur."

