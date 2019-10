Lunga listă a celor vinovati pentru tragedia din Colectiv. "Statul ne-a întors spatele"

TRAUMA COLECTIV(A), partea a II-a. Modificari: un cuvant-cheie in dezastrul din Colectiv. Spatiul trebuia adapatat masiv ca sa poata primi mase mari de oameni. Si, evident, zeci si zeci de oameni trebuia sa controleze totul. Nu s-a intamplat insa nimic.

EMISIUNEA A FOST DIFUZATĂ INIŢIAL PE 22 NOIEMBRIE 2015

A lipsit un intreg lant de interventii ale autoritatilor. Directii si inspectorate care incaseaza bani si intorc privirea sau nu isi bat capul cu nereguli, greseli, incalcari ale legii. Proastele obiceiuri ale administratiei romanesti si-au scos capul urat in noaptea de 30 octombrie. Iata sirul de iresponsabilitati, desfasurat in a treia saptamana de la dezastru.

Clubul Colectiv functiona de doi ani in incinta de la Pionierul. De-a lungul timpului imobilul a suferit nenumarate modificari, de la zidirea geamurilor, la instalarea buretilor care au luat foc. Principalii responsabili pentru tragedia de la Colectiv au fost identificati cei 3 proprietari ai clubului, acuzati acum de ucidere din culpa. Procurorii sustin ca s-ar fi permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare si nici nu era destinat unor spectacole cu efecte pirotehnice.

Spatiul inchiriat este fostul atelier de prese al fostei fabrici. Chiriasul se obliga sa asigure dotarea spatiului cu mijloce de stingere in caz de incendiu. Responsabilitatea revine insa si proprietarului care nu a asigurat cai de acces corespunzatoare pentru situatii de urgenta, dar nici nu a facut o expertiza a substantelor din fosta hala.

Primaria sectorului 4 este cea care a dat avizul de functionare pentru Colectiv, institutia devenind partasa la incalcarea legii si purtand parte din responsabilitatea tragediei. Printr-o hotarare a consiliului local din 2012, omite obligativitatea avizelor Inspectoratelor pentru situatii de urgenta sau cele de urbanism.Cristian Popescu Piedone trebuia sa se asigure ca legea se respecta, functionarii trebuiau sa verifice pe teren.

33 de mii de unitati de alimentatie publica din sectorul 4 functioneaza in afara legii pe autorizatiile emise ilegal de catre Primarie. Piedone si functionarele care au dat avize si au pregatit autorizatiile au fost arestate initial preventiv, pentru ca dupa numai 5 zile sa beneficieze de clementa unui judecator binevoitor.

In acest sir de neconcordanta intra si Prefectura Bucuresti care ar fi trebuit sa exercite control de legalitate asupra hotararilor Consiliului Sectorului 4. Prefectura a dat un comunicat ca a efectuat acest control, fara a preciza insa si rezultatele - si acum are de dat explicatii si in fata procurorilor.

Si Politia locala are partea ei de responsabilitate- in ciuda faptului ca sectorul 4 are peste 400 de politisti, institutia subordonata primarului nu are o metodologie sau un plan de control. Si la Politia sectorului 4 au avut loc perchizitii si audieri, ancheta fiind in desfasurare.

Reprezentantii Inspectoratului de stat pentru situatii de urgenta au dat la cald raspunsuri total evazive si neconcludente. Ancheta a scos la iveala insa ca la Colectiv au existat controale din partea a doi inspectori ISU, dar acestia nu au luat nici o masura. Ba mai mult, s-au oferit sa-i ajute pe patronii clubului, desi stiau ca exista nenumarate nereguli. Acum sunt acuzati de abuz in serviciu si obtinerea de foloase necuvenite.

Efectele pirotehnice de la care a plecat incendiul erau realizate de firma Golden Ideas Fireworks Artists. Cand a inceput ancheta, administratorii au incercat sa distruga documentele prin care putea fi incriminati. Cert este ca au existat mai multe greseli grave care au dus la aparitia incendiului. Pirotehnistii nu au avut langa ei niciun extinctor, au calculat gresit distanta dintre locul unde au fost instalate artificiile si stalpul capitonat cu burete.

Institutii ineficiente sau corupte, golite de atributii , desi au legi care sa le conduca, asta este oglinda unei Romanii care de 25 de ani nu reuseste sa-si protejeze proprii cetateni.

“Este fix o concluzie a incompetentei, a ignorantei, a acestui popor de 25 de ani care a lasat galetile sa curga, pomenile si multe altele…”, spune Adi Despot.

“Cei 55 sau 56 sau 57 sau 58…ca nu se mai opreste numaratoarea asta nu se mai intorc niciodata…Oamenii aia frumosi nu se mai intorc”, spune un alt supravietuitor. “Daca ei nu fac absolut nimic, eu asa as vedea statul, un partener. Pentrui ca tu muncesti si dai si lui ceva si-ti intoarce spatele…”

A fost nevoie de o tragedie care sa trezeasca sentimentul comun de responsabilitate si implicare si de constientizarea nevoii de schimbare profunda in societate.

"Ne-a marcat pe toti, a fost un moment colectiv, e o trauma colectiva, dar este o trauma cu care va trebui sa traim, sa mergem mai departe si sa avem grija ca ce s-a intamplat atunci in acea seara sa nu se mai intample”, conchide Adi Despot.

“Am ceasul meu pe care l-am avut in seara aia, care a ramas la ora asta", spune unul dintre supravietuitori. "Si l-am gasit intamplator, nici nu stiam ca-l mai am… L-am gasit intamplator, dar ma rog, nu mai are ecran, e ora la care s-a spart. S-a spart ceva in noi…In noi astia de varsta noastra.”