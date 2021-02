Din "al doilea Tezaur al României" ne-a mai rămas doar o capelă ortodoxă în Budapesta

In vreme ce autoritatile de la Bucuresti si-au scos de pe agenda recuperarea averii Gojdu, pentru romanii din Ungaria aceasta continua sa fie vie intr-o mica biserica din centrul Budapestei

Duminica dimineata, in centrul Budapestei, se poate auzi infundat liturghia ortodoxa in limba romana. In spatele agitatiei din pasajul Gojdu se afla o oaza de liniste: capela ortodoxa romana, singurul loc pe care noi, romanii l-am putut recupera in capitala Ungariei din mostenirea lui Emanoil Gojdu. E ingrijita de parintele David, un preot care a dat militaria pe calugarie si s-a stabilit la Budapesta.

„Pe langa mostenirea materiala si mostenirea financiara pe care a lasat-o, Emanoil Gojdu a lasat si o mostenire de constiinta”, spune parintele David. „Daca pe cea materiala, pe cea in cladiri am pierdut-o in proportie de 90 %, iar pe cea financiara in proportie de 100%, cea de constiinta nu ne-o poate lua nimeni.”

O mana de crestini vin constant aici pentru a lua o gura de spiritualitate nationala. „Mama e romanca si tata maghiar, dar sunt ortodox, sigur" spune Cristian. S-a nascut in Maramures. Liana vine din Sibiu si tatal ei este roman. Povesteste ca de mica a fost purtata la 3 biserici, fiindca tatal era ortodox, mama catolica iar bunica reformata, dar la 14 ani a ales ortodoxia.

„Ei spun ca toata averea lui Gojdu i-a fost data numai pentru perioada cat traieste, pentru toata munca lui de diplomatie iar cand a murit era normal sa se intoarca inapoi la statul maghiar”, rezuma Liana opinia comuna in Ungaria despre averea Gojdu.

Sunt credinciosi care vin de la zeci de kilometri sa auda slujba ortodoxa din capela Gojdu. Mihaela e casatorita cu Szoby,”pui de dac 100% din Budapesta”. Ea povesteste ca, de cand s-a mutat in capitala Ungariei, in Curtile Gojdu s-a simtit chiar ca acasa mai ales de cand a descoperit biserica. „Aici ma simteam ca acasa. Toata lumea de Gojdu...”, spune ea. Mai putin politicienii romani, se pare, care au uitat de averea de un miliard de euro lasata poporului nostru de marele filantrop.