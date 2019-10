CE Oltenia i-a îmbogăţit pe “băieții deștepți”. Toţi vom suferi dacă intră în insolvenţă

JUDEȚE LA STĂPÂN! GORJ, partea III. Complexul Energetic Oltenia se află într-o situație delicată și cu greu va mai putea fi salvat.

Ani de zile acolo investițiile în proiecte rentabile au lipsit, iar când au existat au fost făcute prost și cu bani mulți. Și asta în condițiile în care România a devenit importator net de energie electrică și cu toții vom suferi în cazul unui eventual colaps al Complexului Oltenia.

Dacă în partea energetică s-au mai făcut investiții pentru conformarea la cerințele de mediu europene, în partea de minerit n-au ajuns banii pentru îmbunătățirea condiților și eficientizarea proceselor. Dimpotrivă.

Nicu Bunoaica, lider de sindicat CEO: “Este o lipsa acută de personal, că să vorbim și de personal. Un om face muncă a 4-5, ar trebui să mai vină cel puțin 6.000 de oameni pentru că se face aceeași producție. Oamenii pleacă încontinuu.”

De-a lungul timpului, CEO a fost capușată de zeci de firme, de la marile investiții, la contracte de servicii și transport. Totul se închiriază, iar compania este captivă "băieților deștepți" pe bani mulți.

Nicu Bunoaica, lider de sindicat CEO: “Că sunt utilaje de transport, că sunt utilaje de drumuri, de anumite lucrări în carieră sunt intermediari. Dar vedeți dvs. că acolo iar este o problemă, caietul de sarcini este direcționat către o persoană anume. Ei spun că trebuie să aibă culoarea galbenă sau un lanț aici sau să fie brațul mai scurt sau să fie din anul cutare, adică îl direcționează.”

Ani întregi, afaceriștii s-au îmbogățit pe spatele CEO.

Sorin Boza, director general CEO:

“-Există băieți deștepți la CEO?

-Poate este un subiect sensibil astăzi și n-aș spune că problema este eradicată, însă s-au făcut pași mari și va asigur că nu ne-a fost ușor.

-Și la CEO sunt băieți deștepți.

-N-am vrut să mă uit chiar peste tot, pentru că s-ar putea să… Vreau să văd ce trebuie să fac astăzi, nu să mă uit la ce au făcut predecesorii mei…

-Știți că prezentul este cauzat de trecut.

-Din păcate…”

În 2014, o acțiune de amploare a DIICOT a tulburat afacerile celui mai bogat gorjean, Nicolae Sarcină. 31 de percheziții simultane în județele Gorj și Mehedinți, suspiciuni de evaziune fiscală de mare amploare.

Una dintre cercetări viza și Grimex, fosta uzina de reparații pentru utilajele din minerit, cea care și acum are contracte bănoase cu CEO și care până la privatizare a fost condusă de nimeni altul decât de senatorul Florin Cârciumaru, fostul primar din Tg. Jiu. De altfel, firmele controlate de Nicolae Sarcină sunt premiante la contractele cu statul. Omul de afaceri este foarte discret și evită întâlnirea cu camera de filmat.

Dosarul început acum 5 ani nu și-a găsit încă finalitatea, dar există suspiciuni că anchetatorii s-au retras rând pe rând. Mai bogați.

Milionarul gorjean controla la un moment dat un lanț de 150 de magazine, 7 benzinării, stații de betoane, fostele firme de transport deținute de CEO, privatizate și încapute în același grup, firme de reparații în minerit, fabrică de pâine și lactate, companii de producție piese metalice sau izolații, firme de Securitate, dar și proprietăți de milione de euro și exploatări de pădure. Succes Nic Com SRL este singura societate în care Nicolae Sarcină apare ca asociat unic și administrator, toate celelalte societăți ale grupului lucrând pentru acesta fiind administrate și deținute de intermediari.

Nicu Bunoaica, lider de sindicat CEO: “Mașinile acelea care vin prin caietul de sarcini ca să transporte minerii de aici către excavatoare nu pot intra. Din ce cauză? Au roțile mici, mașini de asfalt. Sunt mașini care cărau semne de circulație, ei spun că erau mașini NATO. Și au adus niște mașini de pompieri de la dl. Nicu Sarcină, erau niște remorchere care erau antice. Au scos acel cazan și stau pe cornierul ăla precum stau papagalii în cușcă, îi închid acolo și-i duc până la excavator. Îi prafuie, își bat joc de ei, pur și simplu.”

Sorin Boza, director general CEO: “Acum un an și jumătate am demarat un studiu la nivel intern să vedem noi CEO ce înseamnă să ne cumpărăm propriile utilaje. Am muncit vreo 3 luni de zile și un studiu care ne arată foarte clar că este un business, este ceva profitabil. În momentul în care am finalizat studiul, m-am trezit cu un control, poate prin faptul că ne cumpărăm propriile noastre echipamente supărăm pe unii care trebuiau să dispară.”

Sunt și firme ale unor politicieni care au contracte bănoase cu CEO. Dan Vîlceanu este șeful PNL Gorj și fostul șef al TSD după ce-a trecut prin PDL.

Dan Vîlceanu, președinte PNL Gorj:

“-Trefo, asta-i firma mamei dvs.

- Da.

-Din 2013 până în 2019, 21 de mil. de lei

-Da. Vreau să va spun că este una dintre companiile care au cele mai mici cifre de afaceri cu CEO. Pentru că aici vorbim despre lucrări sau produse cu valoare mare.”

Una dintre problemele în păstrarea mineritului în zona a fost terenul. Practicând un minerit la suprafață, CEO are constant nevoie de suprafețe pe care să exploateze.

Ani de-a rândul s-a negociat direct cu proprietarii și s-a ajuns la "tunuri" date de potentații zilei din Gorj. A existat și un dosar al "stramutatilor de lux", care au cumpărat și construit pe suprafețe care ulterior au fost cumpărate de CEO la prețuri cu prețuri peste piață.

Cosmin Savu: “Cariera Roșia este cea mai eficientă carieră a CEO, una dintre cele 11 cariere, este eficientă și pentru că este foarte aproape de termocentrala de la Rovinari. Ceea ce vedeți este exploatarea în trepte, sunt utilajele care acum scormonesc după cărbune. Acolo este un pâlc de copaci, o așa-zisă pădure a familiei deputatului Vîlceanu, președintele PNL Gorj.”

Dan Vîlceanu, președinte PNL Gorj: “Dacă nu eram om politic și nu eram adversarul principal în jud. Gorj nu există un asemenea subiect. Familia mea a semnat că cedează de vreo două ori, am refuzat să primim bani, prima discuție a fost să primim în altă parte, și dacă se pune problema de demolare a casei să ni se reconstruieasca. Acolo în Gorj e istorie întrega, da, cu stramutatii de lux.”

În ultimii ani, s-au dat hotărâri de Guvern de expropriere pentru noi cariere care să ofere posibilitatea unor exploatări și deputatul PNL spune că terenul familiei a și fost expropriat și intabulat pe statul român.

În Gorj există și practică de a se vinde terenul, cu condiția de a se angaja membrii familiilor proprietarilor.

Sorin Boza, director general CEO: “Asta nu e nimic. Am găsit într-un contract că vindea terenul numai dacă copilul lui, care avea atunci 7 ani, când va face 18 ani va lucra pentru Complex. Era trecut în paragraf. Suntem duși… Să-ți vinzi viitorul copilului tău. Poate ăla vrea să se facă doctor. Au existat niște sute de angajări. Va dați seama câți mi-am pus în cap că prin expropriere, nu mai era același preț.”

Pe banii de la CEO se construiesc și drumuri în zonele în care sunt cariere și acolo complexul este obligat să reabiliteze drumurile care sunt date Consiliului Județean.

Cosmin Savu: “Una dintre cele mai mari probleme în jud. Gorj este infrastructură. Acesta este un drum județean care trebuia făcut pe banii CEO pentru că este într-o zona minieră și dat Consiliului Județean. Lucrările au fost abandonate pentru că nu s-au mai înțeles la bani.”

Drumul a mai fost reabilitat o dată în 2005. Pe hârtie. Atunci s-a lăsat cu condamnări penale.

Nicu Bunoaica, lider de sindicat CEO: “Aici s-au mai lăsat cu dosare, au fost implicați și lideri de sindicat, unii sunt în pușcărie… S-au băgat alte milioane, foarte multe milioane…”

Acum lucrarea trebuia făcută de Ydail. De la începutul anului lucrările sunt abandonate.

Primarul comunei Slivilesti, unul dintre edilii cercetați în lotul Ydail este îngrijorat de soarta drumului.

Sorin Bucurescu, primar Slivilesti: “Localitățile și județul nu ar fi unul atât de sărac, dar oamenii pleacă. Drumul acesta celebru de 15 ani se tot fac presiuni atât la CJ, cât și la CEO că el să fie refăcut. Din păcate a fost reînceput în 2018, iar acum lucrările s-au sistat datorită lipsei de fonduri. În acest moment este un real pericol pentru siguranță circulației, ați văzut și dvs cum arată diferența dintre startul de balast și asfalt, asta este realitatea.”

La 30 de km de Tg. Jiu este comună Săcelu.

Florin Jurebie, primar Săcelu: "Vreau să vă spun că în mare parte sunt plecați că peste tot, tinerii sunt plecați. Din 1500 de locuitori cât are comună, cred că o treime sunt plecați. Iar restul care au rămas sunt toți pensionari, ori locuiesc în Tg. Jiu sau undeva pe acolo, dar aici nu.”

Dar Săcelu deține o comoară - izvoare cu apă termala și proprietăți terapeutice. Aici este o stațiune lăsată în paragină, al cărei proprietar este CEO.

Cosmin Savu: “Gorjenii, dar nu numai, vin aici la băi, la tratament. Apele de aici sunt recunoscute pt proprietățile terapeutice. Din păcate, doar bazinul a mai rămas pt că hotelul este închis, cantină este închisă, baza de tratament este închisă.”

Nu doar turismul la Săcelu moare din cauza CEO. V-am prezentat în anii trecuți modul în care s-a dezvoltat Rânca. Unul dintre cele mai frumoase locuri din România, lăsat pradă intereselor imobiliare haotice. Acolo CEO deține în coproprietate cu sindicatele un hotel.

Cosmin Savu: “Cu banii angajaților de la Complexul Energetic s-a făcut și hotelul Mînă, de aici din Rânca. E în paragină. Păcat, pentru că zona este splendidă. Oricum, angajații nu au prea beneficiat. De obicei, aici veneau șefii sau tot felul de procurori, judecători sau apropiați de-ai lui Marin Condescu.”

Personaj controversat, fostul lider de sindicat, Marin Condescu a influențat mineritul ani de zile. Dar și fotbalul românesc. A fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri private.

Marin Condescu, fost lider sindical CEO: “Da, am fost cu suspendare, am fost pentru că am făcut împrumut cu o societate, n-avea bani să dea compania atunci, hai dați-i voi și după i-am dat noi.”

Echipa Clubul Pandurii Lignitul este rezultatul unei asocieri între Consiliul Local Tg. Jiu, Consiliul Județean Gorj, CEO și sindicatul condus de Condescu, cel care tăia și spânzura la echipa de fotbal. Fiecare dintre asociați s-a obligat de-a lungul timpului la contribuții materiale sau în natură: de la CEO s-au scurs în mâinile "băieților deștepți" din sport în jur de 40 de milione de euro. O suma colosală! Astăzi clubul este în insolvență, deși Condescu spune că atunci când au început problemele penale a lăsat bani în club.

Și principalul creditor al clubului este acum… Marin Condescu cu peste 1 milion de euro. Cel care a condus clubul în 2014, imediat după debarcarea lui Condescu nu înțelege de unde are sindicalistul atâția bani de recuperat. Contractul invocat în instanța pentru că Marin Condescu să ia bani de la club este pus sub semnul întrebării chiar de semnatari.

Tot în Campania electorală din 2014 a mai fost demarată o investiție în Tg. Jiu - stadionul. A fost început în același timp cu cel de la Craiova și trebuia terminat în 2017. Acum, în 2019, tot nu s-a făcut recepția. Stadionul propriu-zis a fost finalizat, după care și-au dat seama că infrastructură de acces și canalizarea nu erau trecute în proiect. Alți bani…

Anul trecut în martie, premierul Dancila anunță stadionul din Tg. Jiu că una dintre marile realizări făcute sub mandatul domniei sale. Doar că stadionul nu e recepționat nici astăzi.

Marcel Romanescu, primar Tg. Jiu: “Doamna premier știa că este finalizată. Aștepta s-o inaugurăm. Nu primisem nici fondurile necesare la vremea respectivă, dar probabil că așa i se prezentase situația, că stadionul de la Tg. Jiu este funcțional. Cred că se aștepta să facem inaugurarea și la momentul acela noi nu aveam finanțarea pentru finalizarea stadionului.”

Peste 26 de milione de euro au fost investite în stadionul de la Tg. Jiu, dar atunci când au fost demarcate lucrările nu se știa că terenul de joc este dat într-un contract de comodat clubului controlat de Condescu.

Marcel Romanescu, primar Tg. Jiu: “Acel comodat ar trebui că în 2020 să se încheie. Ar trebui. De ce spun ar trebui, pentru că mă aștept, eu nu-mi doresc lucrul asta, mă aștept la un proces pe care să-l ducem cu Pandurii Tg. Jiu.”

Nici despre acest comodat nu s-a știut mai nimic până de curând, când lucrările la stadion par a se apropia de finalizare. Miza este mare: peste 6.400 de mp de spații comerciale, parcare și un hotel de 40 de locuri.

Așadar și soarta stadionului este incertă, că mai toate investițiile majore din Gorj făcute cu bani de la stat. Ce este sigur însă este că ani de zile un grup de oameni cu interese comune s-a jucat cu viitorul unor comunități și s-a îmbogățit pe spatele statului român.

Dacă CEO va întră în insolvență, în Gorj va fi cutremur, dar nu și pentru băieții deștepți care abia așteaptă să se înfrupte din cadavrul societății energetice - perspectiva unor noi contracte care să le umple buzunarele este aproape, iar stăpânii Gorjului se bucură de noi oportunități.