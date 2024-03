Aseară, emisiunea România, te iubesc! a fost lider de audiență!

Duminică, la România, te iubesc!, telespectatorii au urmărit ancheta „Industrie fără apărare” și am văzut care este nevoia de a avea o industrie militară adecvată în contextul actual. Emisiunea a fost lider de audiență.

În industria de apărare din România, front de lucru există, preponderent, în sectorul privat: „Mă bucur că am reușit să văd și lucruri care merg în industria de apărare. Am obținut aprobarea de a prezenta ce produc linii de fabricație unde nu a mai filmat nimeni anterior și, astfel, am descoperit că reușim să producem la standarde foarte înalte de calitate, de la muniție și elemente de tehnică militară până la carcasele unor transportoare blindate. Sunt filmări făcute la firme din domeniul privat. La stat nu ni s-a permis, pe motiv că e un domeniu în care totul e ținut la secret”, a declarat Rareș Năstase.

Emisiunea România, te iubesc! a condus ieri seară topul preferințelor telespectatorilor, în intervalul orar 17:58 – 18:57, și a înregistrat 5.8 puncte de rating și 20.2% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă a obținut 3.8 puncte de rating și 13.3% share.

Duminica viitoare, de la 18:00, o nouă ediție România, te iubesc! pe PRO TV și VOYO.

