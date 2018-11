Reduceri de Black Friday. Electrocasnice, cosmetice ori bijuterii la prețuri speciale

Elefant.ro a dat startul reducerilor de Black Friday. Mii de produse beneficiază de reduceri masive.

Pentru cei interesați de schimbarea electrocasnicelor există, de exemplu, Aspirator fără sac Heinner, HVC-MC700RD, putere de absortie 140W, la prețul de doar 159,99 lei, redus de la 259,99 lei, ori un Grătar electric Heinner Master Collection HEG-1800XMC, 1800 W, cu Funcție păstrare la cald, 230 x 290 mm, la prețul de 159,99 lei, redus de la 359,99 lei.

În oferta Elefant.ro mai găsiți și Ceas Fossil Perfect Boyfriend ES4110 pentru femei, la prețul de 520,99 lei, redus de la 869,00 lei, ori unul Michael Kors Runway MK3178, la 489,99 lei, redus de la 897,00 lei. Bărbații care își caută un ceas cool pot achiziționa un Ceas Fossil Machine FS4656, care costă 499,99 lei, redus de la 823,99 lei.

În ceea ce privește jucăriile, Elefant.ro are o selecție uriașă de jocuri și jucării, atât pentru copii, dar și pentru adulți. Pentru fetițe, LEGO Disney Princess, Aventura Elsei la piata 41155 are prețul de 64,98 lei, redus de la 99,90 lei. Băieții au la rândul lor disponibil un LEGO Super Heroes, In cautarea armei lui Thor 76102, care costă 99,98 lei, redus de la 129,90 lei.

