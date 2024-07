Trucul folosit de Ștefana Todică pentru a pune bani deoparte. Sfaturi de economisire pentru cei din Generația Z

„În primul rând, să ne gândim că tot ce e prea frumos și sună prea bine, n-are cum să fie adevărat”, spune Ștefana, care atrage atenția mai ales asupra înșelăciunilor online cu criptomonede.

“Atunci când ești tânăr, veniturile sunt mici și dorințele multe, dar orice sumă pusă deoparte contează. Dacă pui deoparte 100 de lei pe lună, la sfârșitul anului ai 1.200 de lei”, spune Ștefana, care are și un truc pentru a putea economisi mai ușor.

“Trebuie să-i punem deoparte nu la sfârșit de lună, când nu mai avem, că e clar că nu ne mai rămâne nimic. Și atunci, când câștigăm banii, bine ar fi să și automatizăm procesul ăsta, (…) în fiecare lună, îi pui într-un cont de economii sau de ce nu, poate chiar pe alt card, pe care nu-l folosim.”

Cătălina: Astăzi am ales să abordăm subiectul "educație financiară", pentru că știm cu toții că lipsește, cumva, așa că o să te întreb, Ștefana, ce părere ai tu și ce diferențe crezi că există între generația părinților noștri și generația noastră (Gen Z)?

Ștefana: Nu știu cum sunt părinții voștri, dar ai mei au fost tot timpul foarte calculați, s-au gândit mereu să nu risipească banii, să nu-i cheltuie pe chestii care nu ne trebuie neapărat. S-au gândit să pună ceva deoparte pentru zile negre, să refolosească tot felul de obiecte, sticle, pungi. În fine, toate chestiile astea pe mine mă enervau foarte tare, îmi dădeau așa o stare de frustrare și abia acum, că au trecut ani - am început și eu să câștig bani, îmi dau seama că, totuși, era mai bine, pe undeva. Nu știu la voi cum e, dacă și voi simțiți lucrul ăsta acum.

Cătălina: Și eu simt treaba asta, mai ales că sunt destul de cheltuitoare, și încă nu m-am gândit la un plan de a investi sau să știu că-mi voi asigura cumva viitorul din punct de vedere financiar. Drept urmare, ajung la sfârșitul lunii și îmi dau seama hopa, nu am prea pus nimic deoparte. Așa că și pusul ăsta la saltea cred că îi ajuta foarte mult pe părinții noștri, dar cu toate acestea noi ar trebui să ne dăm seama cum am putea investi și a ne asigura cumva viitorul, mai ales că nu putem să ne bazăm doar pe ideea de pensie pe care o vom avea în viitor. Ce sfaturi ai pentru Gen Z, cum ar trebui ei să investească?

Ștefana: Păi, în primul rând, că tot ziceai de pus la saltea, ăsta nu e un sfat foarte bun pentru noi, mai ales că în ultimii ani am avut inflație, știm cu toții, și banii își pierd in valoare, în timp. Așa că așa cum ai zis și tu, e foarte bine să ne gândim să investim în ceva. Numai că e foarte important să găsim un instrument pe care noi îl înțelegem. Am văzut că voi ați zis la început și de cum să ne ferim de țepele online, că sunt foarte multe, trebuie să ne informăm foarte bine. Pentru că acum avem aceste instrumente, față de părinții noștri, care nu aveau informații la îndemână.

Trebuie să înțelegem în ce investim, să avem grijă la criptomonede, tot felul de reclame pe care le vedem pe internet, și în primul rând, să ne gândim că tot ce e prea frumos, ce sună prea bine, n-are cum să fie adevărat. Asta trebuie să fie o regulă de bază, și să fim calculați. Ba chiar să acceptăm un randament mai mic, o dobândă mai mică, pentru că dacă vorbim de un randament mai mic, atunci vorbim și de o siguranță mai mare. Și eu cred că trebuie să prioritizăm siguranța, și nu să așteptăm câștiguri mari. Asta ar fi o primă regulă.

Cătălina: Dar înainte să investim trebuie să și economisim. Cum economisim?

Ștefana: La carte se zice că întâi economisești, să ai niște bani pentru zile negre, acel fond de siguranță, să fii în siguranță dacă ți se întâmplă ceva - ai rămas fără job, fără casă ș.a.m.d. Sunt tot felul de situații, și trebuie să ne gândim că ni se poate întâmpla și ceva de genul ăsta, și abia apoi să investim. Cum economisim, ai întrebat. Tot la carte zice că 20% din ce câștigăm trebuie să punem deoparte. 30% trebuie să cheltuim pe dorințe - vacanțe, haine, micile plăceri ale vieții. Și 50% pe lucrurile acestea care sunt necesare - mâncare, casă, transport ș.a.m.d. Poate 20% sună mult pentru mulți dintre noi, mai ales că, la început, când ești tânăr, veniturile sunt destul de mici și dorințele multe.

Dar eu zic că măcar 100 de lei sau cât poate fiecare - dacă își face acest obicei să pună deoparte e mare lucru. Gândește-te că dacă nu pui deoparte nimic, la sfârșit de an n-ai nimic. Dar dacă pui 100 de lei, la sfârșit de an ai 1.200 lei, niște bani cu care poți să faci ceva și sunt acolo pentru tine. Poate n-a fost un efort foarte mare, să pui deoparte. (...) Înainte de a ajunge la unde ținem banii, aș vrea să zic un lucru: trebuie să-i punem deoparte nu la sfârșit de lună, când nu mai avem, că e clar că nu ne mai rămâne nimic.

Și atunci, când câștigăm banii, bine ar fi să și automatizăm procesul ăsta, să facem acolo o plată recurentă. În fiecare lună, într-un cont de economii sau de ce nu, poate și pe alt card pe care nu-l folosim. Ai uitat de bani, ți-ai pus acolo 100-200-300 lei, cât vrei tu. S-au dus imediat cum ai luat salariul, nici nu i-ai văzut. E ca și cum te-ai dus o dată în oraș și gata, ai uitat de banii ăștia, s-au adunat acolo și e cel mai bine decât să îi vezi în cont, că te atrag.

Cătălina: Dar tu cum economisești, Ștefana?

Ștefana: Așa fac. Mi-am automatizat niște plăți. Am un card pe care nu-l folosesc, nu știu, e de la fostul angajator, mi-am schimbat între timp banca. În fine, am făcut și un credit și am făcut plata asta recurentă în fiecare lună. Banii se strâng acolo. Nici acum nu știu unde-i

Cătălina: Descoperi peste 10 ani ești bogată și gata...

Ștefana: Da, și când am nevoie de ceva, mai intru-n ei, că asta e, dar am făcut și plăți din astea automate, pentru a investi. Și atunci m-am gândit la mai multe aspecte pentru viitor, ca să fiu sigură că undeva, acolo, am ceva.

