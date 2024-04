Victor Ponta a dat în judecată statul român, DNA și pe procurorul Uncheşelu. Mesajul ironic al fostului premier

Acţiunea lui Ponta a fost înregistrată în 26 aprilie, la Tribunalul Bucureşti, pârâţi fiind statul român, prin Ministerul Finanţelor, dar şi DNA şi procurorul Jean Nicolae Uncheşelu. Obiectul dosarului este ”acţiune în răspundere delictuală”.

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, în 28 decembrie 2023, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă, decizia magistraţilor fiind definitivă.

În luna februarie, Victor Ponta anunţa că a decis să înceapă lupta la tribunal împotriva procurorului Jean Uncheşelu, potrivit News.ro.

Ponta, ironic la adresa statului: „Poate îmi dă zece lei despăgubiri”

„Am decis să-l dau în judecată pentru cei opt ani şi jumătate pe care mi i-a luat din viaţă, sigur, cu Statul Român în subsidiar. Nu ca o chestie personală, ci vreau să văd la cât apreciază statul român, poate îmi dă zece lei despăgubiri, poate o sută de lei, poate un milion de lei, faptul că ai fost dat jos din funcţie cu un dosar fals. Am avut sechestru pe bunuri opt ani şi jumătate. Vreau să-i iau jumătate din salariul de 10.000 de euro”, a afirmat Victor Ponta în emisiunea „Marius Tucă Show”.

La momentul achitării definitive, Victor Ponta spunea că a fost tot timpul nevinovat.

”Am fost tot timpul nevinovat şi dosarul penal a avut, de la început, scopul de a mă îndepărta din funcţie. Mă bucur că am avut încredere în Justiţie; le cer iertare celorlalţi 4 inculpaţi (toţi achitaţi) care au fost «victime colaterale»; îmi pare rău pentru suferinţa familiei şi a prietenilor mei din această perioadă. Regret că statul român (adică noi toţi) a plătit cheltuieli inutile de peste 1 milion de euro - expertize, percheziţii, magistraţi, avocaţi etc., doar să justifice o acuzaţie evident neserioasă şi netemeinică. Nu am nicio aşteptare şi nicio dorinţă de revanşă faţă de autorii acestui dosar sau faţă de cei care au profitat politic. Nu vreau însă să uităm că, prin acest dosar şi demisia impusă, a fost schimbată soarta mea, a multor alţi oameni nevinovaţi şi chiar destinul politic al României. Îmi doresc ca asemenea abuzuri să nu se mai repete niciodată în ţara noastră”, a arătat Ponta atunci.

Pentru ce l-au acuzat procurorii

De asemenea, Ponta mai afirma că „Jean Uncheşelu nu a comis o eroare, o greşeală, o interpretare greşită sau a fost indus în eroare de o schimbare de legislaţie sau o decizie nouă a CCR, el a comis un abuz despre care ştia că e un abuz”.

”A îndeplinit un ordin de la şefa lui ştiind de la bun început că ordinul este ilegal şi că toţi oamenii acuzaţi sunt nevinovaţi”, declara fostul premier, adăugând că ”procurorul Uncheşelu a fost şi recompensat pentru îndeplinirea acestui ordin abuziv, a fost preluat la Parchetul European de către doamna Kovesi, primeşte lunar un salariu de mii de euro din bani europeni şi nu plăteşte din buzunarul său nimic, plăteşte Statul Român”.

În acest dosar, Victor Ponta a fost trimis în judecată în 17 septembrie 2015. Procurorii îl acuzau pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" 181.439,98 de lei, pentru activităţi care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta a fost judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat. În 10 mai 2018, Victor Ponta a fost achitat pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, decizia nefiind definitivă.

