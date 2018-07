Toader propune prag pentru abuz în serviciu un salariu minim brut pe economie

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat duminică seară că propunerea ministerului este să existe un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu a cărui valoare să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

"Am opinat şi asta este propunerea noastră ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie, dar nu un salariu net ci unul brut. Noi am transmis deja aceasta această propune. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, sigur se pune probelma răspunderii penale, dar judecătorul are instrumente de a individualiza pedeapsa", a declarat Tudorel Toader la RTV, citat de News.ro.

Tot duminică, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiţiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, la Antena 3, că Ministerul Justiţiei a propus un "prag minimal pentru abuzul în serviciu", el susţinând că "dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal".

"Vrem să închidem odată această definiţie a abuzului în serviciu pentru că prea s-au întâmplat aceste abuzuri în ultima perioadă şi acestea nouă ne-au dat de gândit. Vom discuta, înţeleg că există o propunere din partea Ministerului Justiţiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important să nu mai existe abuzuri. Dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal. Se va merge în civil, se recuperează banii şi gata", a declarat Iordache.

Florin Iordache a spus că dezbaterile şi votul din comisie asupra modificărilor Codului penal ar putea fi încheiate luni: "Cred că mâine vom înainta raportul Comisiei către Senat, care este prima cameră sesizată", a afirmat Iordache.

Comisia parlamentară specială pentru modificarea legilor justiţiei, condusă de deputatul Florin Iordache, se reuneşte din nou luni, pentru a continua dezbaterile şi votul asupra modificărilor Codurilor penale, cel mai aşteptat fiind articolul 297, care defineşte infracţiunea de abuz în serviciu.

Florin Iordache spunea că pentru abuzul în serviciu există în momentul de faţă peste 30 de amendamente care propun prag valoric sau redefinirea infracţiunii şi aşteaptă observaţii şi propuneri din partea colegilor sau a Ministerului Justiţiei.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara luni că trebuie grăbite procedurile pentru adoptarea Codul penal şi că va fi asumată o variantă privind abuzul în serviciu, pentru că ”nu putem sta într-o legislaţie şchioapă doar aşa, pentru că ţipă unii”: “Va fi o variantă asumată de PSD, trebuie să ajungă la o variantă. Am înţeles că sunt 16 sau 18 variante. Totuşi, nu putem sta la nesfârşit cu un articol care în opinia multora este neconstituţional şi nu ar mai trebui să producă efecte, dar se pare că pentru unii produce efecte doar pentru că a fost într-un proces. Nu putem sta într-o legislaţie şchioapă doar aşa pentru că ţipă unii. Va fi şi acolo o formă în aşa fel încât în integralitatea Codul penal să intre la vot”.

