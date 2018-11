Mesajul comisarului european pentru Justiție, după întâlnirea cu Toader: "Aştept ca România să urmeze recomandările MCV"

Facebook.com

România trebuie să urmeze recomandările MCV, a declarat, marţi, comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitatea de gen.

Comisarul european s-a întâlnit marţi, la sediul Ministerului Justiţiei, cu ministrul Tudorel Toader, potrivit Agerpres.

"Sunt aici pentru că este nevoie să pregătesc preşedinţia României la Consiliul UE. Am fost foarte productivă, am propus multe proiecte legislative şi am nevoie ca România să finalizeze proiectele", a afirmat Vera Jourova, la sosirea la sediul Ministerului Justiţiei.

Cu privire la demersul ministrului Justiţiei de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, comisarul european a spus că aceasta este "problema României".

Întrebată cu privire la faptul că recomandarea MCV spune că această revocare trebuie oprită, Vera Jourova a precizat: "Aştept ca România să urmeze recomandările MCV. (... ) Îngrijorarea mea este cu privire la Biroul Procurorului European, care ar trebui să funcţioneze din 2020 şi mi-ar plăcea ca România să fie reprezentată acolo. Acolo este interesul meu şi voi discuta cu ministrul Justiţiei".

Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitatea de gen, se află într-o vizită în România, prilej cu care are programate întrevederi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şefa Instanţei supreme, Cristina Tarcea, precum şi cu preşedintele Klaus Iohannis. Marţi, oficialul european se vede şi cu Marius Pîrvu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru a discuta despre dosare cheie în domeniu, şi cu Ancuţa Gianina Opre, preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vera Jourova s-a întâlnit, luni, cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, scopul vizitei este de a discuta despre priorităţile pentru domeniul Justiţiei în contextul viitoarei preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene şi despre evoluţiile din sistemul judiciar din România.

