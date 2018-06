Oprea, despre Gigină: ”Nu am văzut accidentul. Păi nu aş fi sărit în groapă dacă aş fi văzut?”

ICCJ a decis, vineri, să trimită la Judecătoria Sect. 1 dosarul în care Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru şi ministru de Interne, este acuzat de ucidere din culpă în legătură cu accidentul ce a dus la decesul poliţistului Bogdan Gigină.

"În temeiul dispoziţiilor art. 346 alin. 6 Cod de procedură penală, cu referire la art. 50 alin.2 Cod de procedură penală, trimite cauza având ca obiect rechizitoriul nr.905/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Corupţiei, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii Oprea Gabriel, Mazilu Petre şi SC General MPM Impex SRL, pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, în modalitatea normativă prevăzută de art.192 alin. 1 şi 2 din Codul penal, spre competentă soluţionare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţă căreia i se va trimite dosarul. Definitivă", se arată în decizia Instanţei supreme.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat vineri că nu a văzut accidentul în urma căruia a murit poliţistul Bogdan Gigină şi când a ajuns acasă i s-a recomandat să nu meargă la locul evenimentului.

"Este foarte important. Nu am văzut accidentul. Vă daţi seama că am fost prefect al Capitalei, am fost ministru al Administraţiei, la Armată, la Interne, am fost la toate accidentele, la toate tragediile, la toate catastrofele, păi nu aş fi sărit în groapă dacă aş fi văzut accidentul, că a căzut un motociclist în centrul Capitalei? Ne-a făcut semn un agent. Tocmai ne intersectasem, cu câteva minute înainte trecuse coloana domnului preşedinte, nu era nimeni pe stradă. Ne-a făcut semn agentul să mergem mai departe. Mi-a spus ceva aghiotantul: 'Domnule ministru, cred că s-a întâmplat ceva'. Am ajuns acasă, stau în Cotroceni. Mi-a spus: 'Cred că a avut un accident motociclistul'. Am dat imediat telefon. Nu ştiu, am vorbit cu domnul Arafat sau domnul Tobă. Se poate verifica. Le-am spus: 'Vin acolo'. Mi s-a spus că motociclistul a fost luat şi sunt proceduri medicale la Spitalul Municipal. Nu vă recomandăm să veniţi, se face cercetarea de către Parchet", a declarat vineri Oprea, prezent la Instanţa supremă, conform Agerpres.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer