Dăncilă, despre OUG 7: ”Vom vedea care sunt punctele care A CREAT această nemulțumire”

Viorica Dăncilă a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că Guvernul nu va renunța la OUG 7 - care modifică Legile Justiției.

Premierul României a precizat că va asculta plângerile magistraților, însă nu se pune problema abrogării OUG.

”În primul rând, am vrut această întâlnire pentru a asculta nemulţumirile şi argumentele. Am făcut această întâlnire astăzi, voiam vineri, dar am fost plecată din ţară. Astăzi, sper că cei care au nemulţumiri, care au ieşit în spaţiul public şi au exprimat aceste nemulţumiri să vină la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică şi pe urmă vom lua o decizie.

Ceea ce vreau să subliniez este că nu vom renunţa la OUG. Am văzut ieşiri în spaţiul public care au solicitat să renunţăm la această OUG în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm şi la lucrurile bune din dorinţa unora de a face acest lucru.

Mai vreau să spun un lucru: poate unele lucruri nemulţumesc. Argumentate, ele pot fi schimbate. Dialogul este foarte important. Ştiu că o să mă întrebaţi de ce acest dialog şi nu înainte. Eu cred că dialogul trebuie purtat înainte de ministrul de resort. Prim-ministrul poartă acest dialog când în spaţiul public apar nemulţumiri şi este nevoie de intervenţia prim-ministrului.

Eu am înţeles că domnul ministru a avut discuţii. Vom vedea în ce au constat aceste discuţii la această reuniune.

Mai mult de atât, spunem că justiţia trebuie să fie puternică în România. Sunt de acord cu acest aspect. Trebuie să fie independentă şi puternică. Dar în acelaşi timp, fiecare cetăţean al României trebuie să respecte legea şi să se încadreze în măsurile care ţin de justiţie. De aceea, am văzut în spaţiul public anumite manifestări care nu se încadrează în lege. Solicit organelor abilitate că acolo unde nu s-au încadrat anumite acţiuni în lege să ia măsurile respective, pentru că în faţa legii suntem egali de la preşedintele României, primul ministru până la ultimul cetăţean din această ţară”, a spus Viorica Dăncilă.

Reporter: ”Spuneaţi că sunt şi lucruri bune în această OUG. Ne puteţi spune care sunt acestea?”

Viorica Dăncilă: ”Nu. Am să discut despre acest lucru după ce am o discuţie cu magistraţii. Vreau să văd reprezentanţii magistraţilor din România ce consideră bun, ce consideră rău. Nu vreau să vorbesc şi să fac aprecieri legat de acest lucru decât după ce am să am această discuţie.

Discuția de astăzi cu magistrații este ca urmare a nemulțumirilor din spațiul public. Lângă mine va fi și ministrul Justiției. Vom vedea care sunt punctele care a creat această nemulțumire.”

Premierul Viorica Dăncilă se va întâlni, luni, cu reprezentanți ai CSM pentru a discuta despre OUG dată de Toader recent.

