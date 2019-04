Augustin Lazăr solicită daune morale de 1 leu Ministerului Justiţiei

Augustin Lazăr solicită daune morale de 1 leu şi obligarea Ministerului Justiţiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat în care să îşi ceară scuze public pentru ceea ce scrie în raportul privind activitatea sa managerială.

Totodată, ca urmare a publicării decretului privind eliberarea, începând cu 27 aprilie, din funcţia de procuror general ca urmare a pensionării, avocatul lui Augustin Lazăr, Ovidiu Podaru, a apreciat, la termenul de marţi, că cererea de suspendare a procedurii de revocare, acţiune demarată de ministrul Justiţiei în octombrie anul trecut, a rămas fără obiect, scrie Agerpres.

"S-a publicat vineri în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie a domnului procuror general, ca urmare a pensionării şi, prin urmare, cererea de suspendare a rămas fără obiect, în sensul că nu mai avem ce să suspendăm. Dacă domnul preşedinte Iohannis a emis decretul de eliberare din funcţie, nu mai are cum să-l emită pe ăla de revocare din funcţie, ca urmare a propunerii", a explicat, la finalul şedinţei de judecată, avocatul lui Lazăr.

Pe de altă parte, Ovidiu Podaru a precizat că a formulat la instanţa din Alba Iulia o acţiune în anulare, în sensul că, referitor la ceea ce scrie în raport, opinează că este "ilegal" şi "neadevărat".

"Aici nu mai e vorba de lipsă de interes, pentru că, în subsidiar, am solicitat, e vorba de repararea adusă reputaţiei profesionale a dânsului, daune morale de 1 leu, respectiv obligarea Ministerului de a publica un comunicat pe site-ul propriu prin care să-şi ceară scuze pentru ceea ce scrie în raport", a declarat avocatul.

El a susţinut că "nu stă nimic în picioare" din raport.

"Am făcut acţiune în anulare, dar de suspendat nu mai aveam ce să suspendăm", a conchis avocatul.

Tot la şedinţa de marţi, consilierul juridic al Ministerului Justiţiei, a solicitat instanţei aplicarea unei amenzi judiciare în ceea ce îl priveşte pe Emilian Stancu, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi un cunoscut criminalist, unul dintre cei care au depus cereri de intervenţie. Consilierul a susţinut că, în condiţiile în care acesta cunoaşte foarte bine consecinţele acţiunilor sale, ca profesor emerit, ar trebui amendat pentru "tergiversarea" cauzei, opinând că cererea de intervenţie ar fi "vădit neîntemeiată" şi "neserioasă".

Instanţa a rămas în pronunţare pentru marţi, la ora 13,30, în ceea ce priveşte admisibilitatea celor trei cereri de intervenţie accesorie depuse în această cauză de Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi două persoane fizice - Emilian Stancu şi Pompiliu Gheorghe Stan şi pe excepţia lipsei de interes a cererilor. Rămâne de văzut dacă magistratul se va pronunţa şi în ceea ce priveşte fondul cauzei.

Pe 2 noiembrie 2018, procurorul general a depus la CA Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie, demarată în octombrie, de ministrul Justiţiei. Augustin Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.

Instanţa a stabilit însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest caz, opinând că procesul trebuie judecat la CA Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. Ulterior, pe 12 decembrie 2018, CA Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţa de a judeca procesul şi a trimis dosarul înapoi la CA Alba Iulia.

Conform procedurii, în cazul deciziilor contradictorii ale instanţelor de acelaşi grad, instanţa superioară - în acest caz ÎCCJ - a trebuit să rezolve conflictul de competenţă. La sfârşitul lunii ianuarie, ICCJ a stabilit că instanţa competentă să judece dosarul în care procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie este CA Alba Iulia.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer