Anunțul ministrului Justiției privind evaluarea Procurorului General

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seara, la Antena 3, că a finalizat ”în cea mai mare parte” evaluarea procurorului general Augustin Lazăr, iar întrebat când va încheia evaluarea, el e răspuns: ”Timpul se măsoară în zile”.

Toader a mai precizat că va face cunoscute elementele de evaluare şi concluziile raportului de evaluare în mod public, potrivit News.ro.

Întrebat dacă, după cum s-a exprimat, finalizării evaluării este o problemă de zile, ministrul Justiţiei a replicat: ”Da, de zile, şi luna are zile”.

Tudorel Toader a mai spus că înainte de prezentarea raportului va avea o discuţie şi cu Augustin Lazăr.

”Sigur, va avea o discuţie cu mine, dacă dânsul va da curs. Înainte de raport îl voi invita, îl voi servi cu cafea şi vom discuta”, a afirmat ministrul.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, în 25 august, pe Facebook, că declanşează procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale desfăşurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lazăr.

”Declanşez procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale desfăşurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie!”, a scris Toader pe pagina sa de Facebook.

”În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PÎCCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflăm că în realitate a fost «desecretizat» un protocol «abrogat» încă din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, «La data intrării în vigoare a prezentului Protocol se abrogă Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale nr.....din 04.02.2009». Folosirea sintagmei «se abrogă», arată şi faptul că semnatarii respectivelor Protocoale au înţeles să le confere acestora valenţe normative”, continua Tudorel Toader.

El preciza că rezultatele evaluării, ”însoţite de eventuale propuneri”, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.

În urma unei proceduri similare de evaluare a activităţii manageriale, ministrul Toader a făcut propunerea care a dus la revocarea Lauei Codruţa Kovesi de la şefia DNA.

Un protocol încheiat între Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) în 7 decembrie 2016 fusese publicat de consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea între cele două instituţii ”pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin”, este semnat de către Augustin Lazăr şi Eduard Hellvig.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Public a fost publicat un protocol nesecret încheiat la aceeaşi dată între Ministerul Public şi SRI, privind cooperarea pentru stabilirea condiţiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicaţiilor.

Ministerul Publice a făcut precizări în legătură cu cele două protocoale încheiate în 2016 cu Serviciul Român de Informaţii (SRI), spunând că cel care are caracter secret şi-a încetat efectele în martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja începută, fiind informaţi atât Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cât şi Ministerul Justiţiei.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat că nu mai există în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei în România. El a spus că SRI îşi poate îndeplini atribuţiile conform legii şi fără aceste protocoale. Hellvig a subliniat că personal nu are ce să-şi reproşeze.

De asemenea, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni seară că nu a existat o presiune externă pentru emiterea ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precizând că au fost necesare anumite corelări cu recomandările Comisiei de la Veneţia.

"Eu nu aş spune că există o presiune externă, poate nici o presiune internă. Sigur, sunt nişte gesturi, o manifestare a nemulţumirii unora sau altora, că-s români din România, că-s români de la Bruxelles sau în altă parte, dar nu înseamnă că e o presiune, pentru că - noi am mai vorbit şi eu cred în chestiunea asta - tu, ca demnitar, funcţionar ce eşti, trebuie să ai tăria, rezistenţa să-ţi faci treaba în mod corect, independent de faptul că unul e nemulţumit", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Cu privire la o posibilă presiune venită din partea Comisiei de la Veneţia, Toader a precizat că acest for nu poate să stabilească standarde unitare, ci ţine la caracterul ireversibil pe care îl au reformele într-un stat de drept.

"Comisia de la Veneţia niciodată şi nici nu este posibil să stabilească nişte standarde unitare, valabile pentru toate ţările, pentru că noi nu suntem chiar în ipoteză egală. Şi atunci, Comisia ţine foarte mult la caracterul ireversibil pe care îl au reformele într-un stat de drept, fie România, fie Ungaria, fie Polonia, fie Germania. Comisia de la Veneţia încearcă să vadă, prin specialiştii pe care îi are, nivelul de structurare a statului de drept şi măsurile legislative pe care le luăm, măsuri care, repet, să nu aibă caracter reversibil, deci să fie ireversibile, pentru a atinge acele standarde europene", a subliniat ministrul Justiţiei.

Întrebat de ce a fost nevoie de această ordonanţă, Toader a răspuns: "A fost nevoie din foarte multe motive. Pe de-o parte, am pornit de la avizul preliminar al Comisiei de la Veneţia, am pornit de la faptul că, la rândul ei, Comisia Europeană când ne evaluează se raportează la raportul Comisiei de la Veneţia, la avizul acesteia, am pornit de la faptul că Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), la rândul lui, se raportează la Comisia de la Veneţia, dar am pornit şi de la unele solicitări venite în mod explicit de la Consiliul Superior al Magistraturii. După aceea, Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia, MCV-ul, CSM-ul, dar am constatat şi noi nişte necesare corelări şi atunci le-am combinat".

El a adăugat că s-a prezentat personal de două ori la sediul Comisiei de la Veneţia, unde a discutat câteva posibile soluţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei, pentru armonizarea şi eliminarea unor neconcordanţe şi preluarea unora dintre recomandările acestui for.

Guvernul a adoptat luni o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.

"Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. Suntem în momentul în care se încheie o perioadă de dezbateri pe cele trei legi ale justiţiei. A fost publicată şi cea de-a treia lege a justiţiei, care urmează să intre în vigoare mâine. Pentru corelarea unora dintre prevederile celor trei legi, pentru preluarea unora dintre recomandările Comisiei de la Veneţia, pentru preluarea unora dintre solicitările scrise, explicite, ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru alte necesare corelări, Guvernul a adoptat prezenta ordonanţă de urgenţă", a declarat ministrul Tudorel Toader la finalul şedinţei de guvern de luni.

