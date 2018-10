Adina Florea, propusă la șefia DNA: ”Nu am fost niciodată un procuror independent”

Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a declarat luni, în timpul audierii la CSM, că nu a fost niciodată un procuror independent.

Ea a răspuns, astfel, la o întrebare formulată de ministrul Tudorel Toader, care a vrut să știe ce relație va avea Florea cu procurorul general al României Augustin Lazăr, dacă va câștiga șefia DNA-ului.

Ulterior, Florea a revenit asupra acestui răspuns și a spus că a fost o ”exprimare nefericită”.

Ministrul Tudorel Toader: ”Presupunând că veți fi șefă la DNA. Veți avea un șef, procurorul general. Care va fi relația cu procurorul general, adică el va ști despre activitatea pe care o desfășurați sau vă veți declara în continuare un procuror total independent, fără administrativ, o relație cu procurorul general al republicii?”

Adina Florea: ”Eu nu am fost niciodată un procuror independent, pentru că am lucrat în acest sistem care își desfășoară activitatea în baza controlului ierarhic. Și, prin urmare, orice decizie care se ia la nivel de management mediu și chiar înalt, dacă ne referim la funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, este supusă controlului ierarhic al procurorului-șef, în această situație al procurorului general al Înaltei Curți de Casație și Justiție.”

Ministrul Tudorel Toader: ”Procurorul general vă validează actele dumneavoastră?”

Adina Florea: ”Nu, nu e vorba de a-mi valida actele, dar acestea pot fi supuse controlului ierarhic.”

După aceste declarații, șeful Secţiei de procurori a CSM, Codruţ Olaru, a solicitat explicații suplimentare, iar Adina Florea a recunoscut că a avut o ”exprimare .., nefericită”.

Adina Florea: ”Deci cred că a fost o exprimare nefericită când am spus că nu sunt un procuror independent şi probabil că m-am grăbit când i-am răspuns domnului ministru. Nu se pune problema de a nu fi independentă. Sigur, nu se pune problema de a nu fi independentă. Înotdeauna, în activitatea de urmărire penală pe care am desfășurat-o am fost și rămân un procuror independent. Nimeni, niciodată nu a intervenit în soluțiile pe care le-am dat. Nu despre asta ...

Repet, probabil a fost o exprimare nefericită. Nu despre asta era răspunsul meu.

Răspunsul meu se referea la cu totul altceva, se referea la activitatea pe care procurorul general al parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, în calitate de manager de nivel superior, o poate exercita cu privire la activitatea și a Direcției Naționale Anticorupție, în sensul de coordonare, de verificare a atribuțiilor manageriale, de monitorizare a activității care se desfășoară la Direcția Națională Anticorupție și nicidecum de a interveni în vreun mod în privința independenței, fie personale, ca manager al DNA, fie cu privire la independența procurorilor de execuție care ăși desfășoară activitatea în cadrul structurii.”

Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a susținut luni interviul în fața secției pentru procurori a CSM.

Avizul este, însă, consultativ.

