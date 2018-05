Experți și antreprenori vor prezenta viziunea lor despre viitorul tehnologiei la iCEE.fest 2018

Experți în transformarea digitală, antreprenori de succes pe plan global, autori de filme si cărți cunoscute vor prezenta viziunea lor despre viitorul tehnologiei la iCEE.fest 2018

Ca în fiecare an, Google și Facebook vin la București, pe 14 și 15 iunie, cu experți gata să răspundă tuturor întrebărilor publicului în timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completează o ofertă de conținut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalată de alte evenimente de acest tip din regiunea central si est europeană.

De la cum influențează tehnologia marketingul si comunicarea sau e-commerce-ul, iCEE.fest acoperă acum si domenii precum realitatea virtuală, creativitatea, conținutul alternativ sau impactul tehnologiei în medicină sau chiar politică.

Organizatorii au pregătit nu mai puțin de 9 linii separate de conținut pe cele 7 scene pe care le are iCEE.fest anul acesta.

Aici găsiți fiecare linie de conținut explicată separat

Dacă numele companiilor de mai sus spun totul, iată care sunt o parte dintre speakerii independenti, experții și liderii de nivel mondial care vor vorbi anul acesta la iCEE.fest - liberi de orice “reguli” corporatiste în materie de comunicare publică.

“Companiile globale atrag fără îndoială prin numele lor însă experții independenți aduc plus-valoare la modul real, prin libertatea de a vorbi liber despre impactul pozitiv sau, uneori, negativ al tehnologiei”, crede Dragoș Stanca, fondatorul iCEE.fest

Iată câteva exemple:

Gerd Leonhard: Autor de bestseller (”Humanity vs. Technology”), producător, speaker, futurist de top și CEO la The Futures Agency.

David Schneider: Co-fondator la That Lot, o agenție cu un succes uriaș în zona de social media. Anul trecut a fost nominalizat la premiile BAFTA, după ce a co-scris ”The Death of Stalin”

Marvin Liao: Partener la celebrul fond de capital ”500 Startups”.

Grant Sabatier: Este Fondatorul Millennial Money și vine la iCEE.fest să ne spună cum a făcut primul milion de dolari; un pont, a pornit de la doar 2 dolari

Brian Wong: Co-fondatorul KIIP și autorul cărții ”The Cheat Code”, Brian este cel mai tânăr antreprenor care a primit capital de risc

Josh Fechter: Influencer millennial, fondator al unor companii inovatoare, marketing lider și scriitor de succes







