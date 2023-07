Cum putem folosi aplicațiile cu Inteligență Artificială ca să călătorim. ChatGPT oferă itinerii și sfaturi turistice gratuite

Sunt o mulțime de aplicații foarte interesante pe internet care folosesc deja inteligență artificială ca să vină cu sugestii, de exemplu, pentru următoarea destinație.

Iar dacă avem deja o destinație în minte, aplicațiile de AI ne pot spune când este cea mai bună perioadă să ne cumpărăm biletele de avion și să ne uităm după cazare.

-► ”Best time to travel” a descoperit deja că noi suntem din București și ne întreabă unde am vrea să mergem. O să-i spun Paris, iar pentru perioadă am trei opțiuni: 4 zile, 7 zile sau 14 zile. Apăs pe lupă și spune că cel mai bine să plec în Paris ar fi în luna noiembrie, pentru că atunci prețurile la biletele de avion. Prețul la biletul de avion este cel mai bun atunci, 115 dolari în medie. Cazarea este și ea mai ieftină, pe undeva pe la 120 dolari pe noapte. Conform ultimelor statistici, între decembrie și aprilie anul anul acesta a fost cea mai bună perioadă de vizitat și cel mai puțin aglomerat. Îmi dă detalii inclusiv despre vreme, pentru orice destinație noi am dori.

-► O altă aplicație este ”Ram around”. Funcționează cu ajutorul lui ChatGPT. Îi introduci destinația, să zicem New York. Din nou apăsăm pe baghetă și compune un itinerariu împărțit pe zile cu ce ar trebui să faci în prima zi: să vizitezi Statuia Libertății și alte obiective, dar poate face și recomandări de restaurante sau baruri la care ați putea merge.

-► Evident, și Bard de la Google poate fi folosit pentru același lucru. Pentru destinații am am întrebat, de exemplu, când este cel mai bine să vizităm India. Ne-a recomandat să plecăm în timpul sezonului uscat, care durează din octombrie până în martie. Deci putem să ne inspirăm sau să ne ajutăm de inteligența artificială, ca să plecăm mai bine pregătiți, să găsim perioada cu cele mai bune prețuri, că tot sunt scumpe biletele de avion în această perioadă.

