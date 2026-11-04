Între 500.000 și 700.000 de persoane sunt așteptate să participe joi la demonstrații organizate în toată Franța. Autoritățile au clasificat mobilizarea drept una „cu risc ridicat”, relatează Anadolu.

Un raport al serviciilor de informații teritoriale, datat 3 noiembrie, avertiza că protestele ar putea marca un „nou prag” al violenței, în special în centrele orașelor.

Raportul pune amploarea tot mai mare a mobilizării pe seama apelurilor repetate ale sindicatelor, cărora li s-au alăturat ulterior tinerii implicați în protestele recente din licee.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, le-a cerut prefecților să ia măsuri pentru a preveni tulburările și pentru a putea interveni în cazul unor incidente.

Forțele de securitate vor fi mobilizate într-o operațiune de amploare, cu capacitate de reacție rapidă și flexibilitate, care va include și utilizarea dronelor.

Autoritățile au impus, de asemenea, restricții privind portul de arme, de echipamente de protecție și de dispozitive pirotehnice.

Poliția va efectua controale de-a lungul rutelor de transport, inclusiv în gările feroviare, iar ofițerii au fost autorizați să intervină sistematic în cazul atacurilor asupra persoanelor sau bunurilor.

Nunez le-a recomandat, de asemenea, prefecților să evite stabilirea unor trasee pentru demonstrații care trec prin centrele orașelor.

Protestele studențești alimentează mobilizarea la nivel național

Demonstrațiile anunțate pentru joi vin după mai multe zile de proteste studențești și blocaje în școli din întreaga Franță.

Mii de elevi de liceu și studenți s-au adunat marți la Lyon, Marsilia, Paris, Bordeaux și Rennes, în ciuda interdicțiilor privind organizarea de manifestații în unele zone.

Aceștia au cerut renovarea școlilor, reducerea numărului de elevi din clase și suplimentarea locurilor în universități.