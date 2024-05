INTERVIU. Gabriela Firea: ”Nici măcar dacă m-ar ruga Marcel Ciolacu, personal, să preiau conducerea PSD, nu voi face asta”

Recent, fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat că Cristian Popescu Piedone nu se va retrage din cursa electorală pentru Primăria Capitalei, ci „va fi menţinut acolo, ca să-i reducă şansele Gabrielei Firea”.

În opinia lui Băsescu, lui Ciolacu îi este frică de Firea şi de câştigarea unui nou mandat de primar general, pentru că atunci îi va lua şefia PSD.

Și gazetarul Cristian Tudor Popescu a afirmat că, de fapt, obiectivul real al lui Marcel Ciolacu ”n-a fost niciun moment câștigarea primăriei Capitalei, ci împiedicarea Găbiței să ajungă acolo”.

Invitată în emisiunea ”E.U. Yes la vot”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro, Gabriela Firea a respins ”categoric” aceste teorii, spunând că nici măcar dacă Marcel Ciolacu ar ruga-o să preia conducerea PSD .. nu ar face acest lucru.

Motivul? În opinia lui Firea, ”societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei”.

Pro TV

Cristian Leonte: Am observat că Traian Băsescu a făcut o remarcă: Piedone nu se va retrage, pentru că e înțelegere cu Ciolacu. E vital pentru Ciolacu ca Piedone să rămână în competiție. Și aici intrați dumneavoastră în discuție. Dacă doamna Firea câștigă Primăria Capitalei, Ciolacu se duce la Buzău. Categoric pierde partidul.

Gabriela Firea: ”Cu tot respectul pentru funcția prezidențială cea mai înaltă în stat pe care a ocupat-o domnul Traian Băsescu, îmi permit să afirmă acum că se comportă, așa, ca un fel de oracol și vorbește în sentințe. Cred că a trecut acea perioadă în care dumnealui chiar le nimerea pe toate în politică și să nu uităm cum chiar domnia sa a ajuns un candidat așa de ultim moment și surpriză generală ... eram și eu un presă atunci, chiar relatam acele momente, s-a întâmplat acel moment într-o duminică și eram pe post când a ieșit plângând, acum nu știm dacă acele lacrimi erau reale sau de crocodil, ținându-l pe după umeri, așa, pe domnul Stolojan, spunându-i că e cel mai bun, cam cum îi spusese și domnului Petre Roman - Petre, ești cel mai bun - se repeta cumva istoria. Și i-a furat candidatura. Probabil, domnul președinte Traian Băsescu rememorează acele timpuri. Nu aș da foarte, foarte, foarte mare credit profețiilor.”

Pro TV

Cristian Leonte: În situația în care veți ajunge Primar General al Capitalei, veți încerca să preluați conducerea partidului?

Gabriela Firea: ”Categoric nu. Am mai fost primar general și era alt președinte la partid și nu mi-a manifestat 4 ani de zile - ba chiar am fost un mandat mai mult, pentru că a venit pandemia și s-a prelungit, așa cum știți, mandatele aleșilor locali. Deci am avut mandat de mai mult de 4 ani de zile și nu mi-a manifestat acea intenție. Nu îmi doresc să am o trambulină politică. Sunt mai mult decât onorată pentru pozițiile politice pe care le am, prim-vicepreședinte PSD și de asemenea președintele organizației București.

Categoric nu îmi doresc. Nici măcar dacă m-ar ruga domnul Marcel Ciolacu, personal, vreodată, să preiau această poziție de președinte al PSD, nu voi face acest lucru și vă spun și de ce. Consider că, la modul real, societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei. Am avut, veți spune, am avut, am avut, dar dați-mi voie să vă spun că acea conjunctură a fost provocată tot de către un bărbat, și anume ca o femeie să conducă un partid și un guvern. Și cei din partid au considerat că nu a fost o competiție reală între membrii partidului din care să reiasă acel reprezentant al nostru în fruntea partidului și în fruntea guvernului.

Prin urmare, nu cred că această societate tradiționalistă a noastră va permite prea curând, adică în următorii, să spun, 5-10 ani, ca la modul real, pe meritocrație și pe recunoaștere, o femeie să conducă un guvern sau un partid. Mai trebuie să așteptăm.”

Pro TV

Scandalul ”azilelor groazei”

În 2023, numele Gabrielei Firea a fost implicat în așa numitul scandal al ”azilelor groazei”, în urma căruia a demisionat din funcția de ministru al Familiei și s-a autosuspendat, temporar, de la conducerea PSD București.

Două anchete jurnalistice publicate de Centrul de Investigaţii Media au prezentat situaţia unor centre finanţate din bani publici, dar administrate privat, în care bătrânii şi bolnavii erau ţinuţi în condiţii mizere, cu mâncare de la catering „doar pe hârtie” şi fără medicamente şi îngrijire, fiind şi agresați.

Conform investigaţiilor jurnalistice, un apropiat al ministrului Gabriela Firea, Ligia Gheorghe, consilier în ministerul condus la acea vreme de Firea, ar fi fost implicată, alături de rude ale sale în aceste ”azile ale groazei”.

Acum, Gabriela Firea afirmă că nu a avut ”nici cea mai mică implicare”.

Cristian Leonte: În momentul ăsta aveți ceva să vă reproșați în legătură cu situația oamenilor din Voluntari?

Gabriela Firea: ”... și din alte localități. Mie îmi pare rău de orice persoană care trece printr-o situație mai mult decât grea. Deci mi-a părut rău și ca om, în primul rând, și ca ministru, pentru că eram atunci ministru al Familiei. Și dacă aș fi știut cu o singură persoană, nu două, trei, 10-15, trec printr-o situație grea, cu siguranță că aș fi acționat. Toată viața, atât eu cât și soțul meu am ajutat oameni, unele fapte s-au știut, altele nu, pentru că le-am ținut discrete și cred că am fi fost ultimele persoane care să fi știut că unei alte persoane, în vârstă sau cu dizabilități i se întâmplă ceva și noi să nu acționăm.

Dar îmi pun și eu întrebarea, pentru că am văzut că este un domn europarlamentar care s-a și dus la instituții să ceară informații despre situația la zi a acestei anchete, a trecut aproape un an de zile, opinia publică a putut să constate că nu am avut nici cea mai mică implicare, nici eu și nici soțul meu, fiindcă s-ar fi aflat, ar fi fost comunicări publice.”

Pro TV

Cristian Leonte: Ceva s-întâmplat undeva, ceva nu a funcționat, pentru că a fost sesizări trimise și către DSP, prefectură, direcția de asistență socială, poliție ..

Gabriela Firea: ”Aveți dreptate. Un lucru bun, totuși, a reieșit, anume acela că s-a schimbat legislația în domeniul asistenței sociale în domeniul acelor cămine care ar trebui să protejeze persoane cu dizabilități și seniori sau copii. Deci măcar acest lucru s-a produs, și anume că la nivelul întregii țări sunt mult mai multe controale, mult mai multe verificări și o sită mult mai deasă pentru a pătrunde în acest domeniu a oamenilor care cu adevărat se pricep și au experiență în acest domeniu.”

Urmăriți integral discuția jurnalistului Cristian Leonte cu Gabriela Firea, candidat PSD la Primăria Capitalei, dar și la Parlamentul European, în înregistrarea VIDEO a emisiunii!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: