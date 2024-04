Surse: PSD încearcă în continuare să-l convingă pe Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei

„În politică sunt discuții, sunt momente în care te simți rănit”, a răspuns Firea întrebărilor insistente despre modul în care a ajuns să candideze.

Gabriela Firea anunțase de anul trecut că vizează funcția de primar general din partea PSD, dar colegii săi au nominalizat-o abia săptămâna trecută. Firea a depus la Biroul Electoral Central listele cu semnăturile necesare înscrierii în cursă.

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei: ”În politică sunt negocieri, sunt discuții, sunt momente în care ești mulțumit, momente în care poate te simți rănit, important e ce se întâmplă acum.”

Mai bine de o lună de zile au discutat liderii PNL PSD despre candidatul comun la București, ca în cele din urmă să meargă fiecare cu propria propunere. Liderul PSD a recunoscut că decizia a fost o greșeală.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: ”Eu am greșit după mult timp când promisesem că nu mă mai uit pe sondaje. Am stat și am analizat prea mult sondajele și am luat o decizie nu tocmai fericită. ”

Potrivit unui sondaj realizat în București la comanda PSD, Gabriela Firea ar fi pe locul doi, după actualul primar general. Pentru prima dată, candidatul social-democrat îl surclasează pe edilul de la sectorul cinci.

De altfel, social-democrații încă ar mai purta discuții cu Cristian Popescu Piedone în încercarea de a-l face să se retragă din cursă, susțin surse din PSD. Atât Cristian Popescu Piedone, cât și Gabriela Firea au negat aceste discutii.

Pe de altă parte, și candidatul PNL la primăria sectorului 1 și-a depus listele cu semnăturile susținătorilor.

George Tuță, candidatul PNL la primăria Sectorului 1: ”Am categoric toate șansele să câștig mandatul de primar”.

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Generală: ”Acum, Sectorul 1 are şansa să redevină capitala Capitalei. Îi mulţumesc lui George Tuţă pentru asumarea acestei curse. ”

Sectorul 1 este considerat unul dintre cele mai bogate ale capitalei, iar fotoliul este râvnit de actualul primar, Clotilde Armand, precum și de fostul edil, Daniel Tudorache, candidat independent.

