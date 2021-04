Bogdan Văcărelu, de la Bit Online, despre parteneriatul cu eMAG Marketplace și provocările business-ului

Directorul de vânzări din cadrul Bit Online, Bogdan Văcărelu, a vorbit într-un interviu despre parteneriatul cu eMAG Marketplace și despre provocările pe care le-a întâmpinat pe parcursul timpului.

Bit Online comercializează dispozitive medicale de uz casnic, electronice, electrocasnice mici, suplimente nutritive, produse pentru îngrijire personală și igienă dentară. Prezența pe piață din 2006, societatea Bit Online SRL furnizează produse de calitate la prețuri competitive.

Sediul social îl au în Focșani, dar au și un site propriu Bitonline.

Este în eMAG Marketplace din 2015, vinde și internațional, în Ungaria unde are rezultate bune pe vânzări și utilizează chiar și serviciul eMAG Ads.

Este distribuitor oficial pentru mărcile și produsele comercializate

• Little Doctor – aparate de aerosoli și tensiometre digitale - distribuitor oficial autorizat

• RedLine – aparate de aerosoli, pulsoximetre, tensiometre digitale și accesorii distribuitor oficial autorizat

• Philips Respironics - aparate de aerosoli de uz casnic și profesional, camere de inhalare - distribuitor oficial autorizat

• Sanity – aparate de aerosoli, termometre și tensiometre digitale - distribuitor oficial autorizat

• 3A Health Care – aparate de aerosoli de uz casnic și profesional - distribuitor oficial autorizat al modelului Turboneb

• Vitammy – aparate de aerosoli, tensiometre, termometre, aspiratoare nazale și periuțe de dinți electrice - distribuitor oficial autorizat

• Revlon – perii electrice, plăci de păr, ondulatoare, uscătoare de păr, aparate de manichiura-pedichiură, oglinzi cosmetice - distribuitor oficial autorizat

• TONI & GUY – plăci de păr, ondulatoare, uscătoare de par, bigudiuri, mașini de tuns - distribuitor oficial autorizat

• Megabol – suplimente nutritive pentru creșterea masei musculare, pentru stimularea testosteronului, pentru regenerarea articulațiilor, pentru arderea grăsimilor și pentru dietele de slăbire - distribuitor oficial autorizat

• Hexa - țigări electronice și lichide pentru țigări electronice - distribuitor oficial

Whistler - detectoare de radar - distribuitor oficial autorizat

Interviu - Bogdan Văcărelu, director vânzări Bit Online

1. Când a fost business-ul, cu ce vă ocupați, care au fost primii pași?



Îmi place să cred că m-am născut antreprenor. Mereu am fost atras de ideea de a avea un business pentru că, în plus față de o responsabilitate foarte mare, îți aduce și oportunitatea de a-ți testa ideile. Business-ul nostru se numește Bit Online și activitatea principală este axată pe comercializarea dispozitivelor medicale și a accesoriilor, precum și produse electronice din zona de hair care și beauty. Comercializăm produse ale altor branduri consacrate, dar avem și brand-ul propriu, RedLine, fabricat în Asia.

Am intrat în sistemul eMAG Marketpalce în 2015, iar în timp ne-am dezvoltat gama de produse, astfel încât să putem accesa o plajă mai largă de clienți, cu diferite nevoi. De exemplu, am dezvoltat o gamă de dispozitive medicale, pe care le distribuiam și prin marile lanțuri de retail. Practic, 2015 a fost an de test. Tot atunci eMAG a lansat programul „Marketplace Seller Perormance”, iar nouă ne-a fost alocat un consultant sau un „înger păzitor”, cum îmi place mie să îi spun.

Următorul pas a fost să începem să vindem online, însă prin canalele proprii vânzările nu au mers așa cum ne așteptam noi, așa că am făcut un studiu de piață și ne-am dat seama că ar fi o variantă bună să dezvoltăm prezența noastră pe eMAG Marketplace. Am listat produse private label și am dobândit o poziție foarte bună, în special pentru nișa de aparate de aerosoli, a accesoriilor și consumabililor pentru acestea.

Apoi a venit pandemia care ne-a prins pe o nișă solicitată în ultimul an. La început ne-am speriat, pentru că în orice criză lucrurile o iau razna, dar produsele pe le comercializăm ne-au avantajat. Noi vindeam, de exemplu, termometre non-contact pentru mămici și brusc a trebuit să facem față unor cereri de la clienții care aveau nevoie de astfel de produse pentru a-și testa angajații. A fost o muncă de educare în primul rând și a fost greu să le explicăm că un produs conceput pentru copii nu va funcționa pentru a testa, de exemplu, muncitorii de la o fabrică.

Am avut provocări cu transporturile din Asia și Europa, au fost sincope în aprovizionare, iar costul transportului și a produselor s-a triplat, ceea ce a atras și o creștere a prețurilor.

2. Cum ați ajuns la decizia că un site propriu, că platforma de vânzări, nu este de ajuns sau că pare să limiteze vânzările potențiale?

Cu cât foloseșți mai multe canale de vânzare, cu atât cresc șansele să ajungi la mai mulți clienți și să vinzi mai mult. Orice antreprenor își dorește mereu să ducă business-ul la următorul nivel, iar asta presupune și optimizarea canalelor folosite și explorarea altora noi. De exemplu, noi nu mai vindem offline prin parteneriatul cu marii retaileri, pentru că am observat o scădere a vânzărilor, iar online-ul are potențial mai mare, așa că am alocat mai multe resurse pentru a susține dezvoltarea acestui canal. De asemenea, mai avem un showroom în București, care funcționează bine și pe care ne dorim să îl păstrăm. În acest moment, eMAG Marketplace generează cam 55% din business-ul nostru, dacă luăm în considerare și vânzările din Bulgaria și Ungaria.

3. În practică, e mai ușor sau mai greu decât vă așteptați să vă dezvoltați, în parteneriat, pe platforma online a Marketplace?

Înainte de a intra pe eMAG Marketplace colaboram cu o rețea de 15-20 de site-uri de vânzări, pe care le gestionam singur. Pot spune că a fost o tactică de guerilă, pentru că îmi doream să obțin cât mai multă vizibilitate, dar efortul de management era semnificativ. Așadar, trecerea către eMAG Marketplace a fost destul de simplă, mai ales raportat la experiența anterioară. Nu e nimic greu. Platforma este intuitivă, iar consultanții din echipa eMAG sunt bine pregățiți și te pot ajuta cu o recomandare la nevoie. Cu toate acestea, cred că listarea pe Marketplace ne-a disciplinat și ne-a făcut să lucrăm respectând niște standarde mai înalte de calitate. Pot spune că și platforma este un organism viu. În timp au apărut specificații noi, care ne-au ajutat și pe noi să muncim mai eficient, iar transformările apar mereu, pentru a le oferi clienților o experiență de navigare și de cumpărături cât mai bună, iar pentru selleri instrumente și cadru de promovare și documentare foarte eficiente și structurate.

4. Vindeți și pe plan internațional?

Da, ne-am listat pe marketplace-urile eMAG Bulgaria și Ungaria în 2018, deși în Ungaria puterea de cumpărare este mai mare. Eu vând mult mai bine în Bulgaria, probabil deoarece suntem mai apropiați din punct de vedere cultural. Am sesizat o creștere constantă a vânzărilor și pe aceste canale, dar cifrele nu sunt la fel de mari, iar costul de transport este semnificativ mai mare decât pe plan local. Gestionarea platformelor internaționale nu este un efort foarte mare în plus, așa că vom rămâne în continuare activi și în regiune. Mai mult, eMAG a dezvoltat în ultima vreme și platforma IMN (Internațional Marketplace Network), care ne-ar permite să vindem și în Italia, Franța și Germania, dar trebuie să găsim soluții rentabile pentru transport.

Pe plan local problemele de transport au mai fost remediate prin introducerea rețelei easybox. Această soluție le oferă mai multă flexibilitate clienților, iar 75-85% dintre produsele din oferta noastră se pretează și pentru programul eMAG Genius easybox, așadar, din punct de vedere logistic lucrurile funcționează bine. Ne bucurăm de extinderea acestui serviciu, deoarece clienții au nevoie urgentă de produsele pe care le comercializăm noi, dacă se poate să le livrăm ieri. Mai mult, apreciem colaborarea pe care o avem cu Sameday, care livrează rapid și ne ajută să ne menținem clienții mulțumiți.

5. Care este cifra de afaceri și cât reprezintă Maketplace?

Am depășit patru milioane de lei cifra de afaceri, iar targetul nostru este să avem o creștere de 25%. Pentru a atinge acest obiectiv, am investit în dezvoltarea gamei de produse, iar începând din 2020 am inclus în ofertă produse de îngrijire personală, în special pentru îngrijirea părului. Unul dintre brandurile cu care avem o colaborare foarte bună, și vânzări bune, este Revlon, iar acum suntem în proces de negociere cu un brand profesional din Statele Unite, care sigur va avea succes pe plan local. În acest moment, eMAG Marketplace generează cam 55% din business-ul nostru, dacă luăm în considerare și vânzările din Bulgaria și Ungaria.

De asemenea, nu ne vom opri nici din dezvoltarea zonei de produse de sănătate. Facem mereu research atât pe plan local, cât și internațional și, atunci când identificăm produse care pot avea potențial, le aducem, le testăm și le adaptăm pentru piața noastră.

6. Care ar fi principalele recomandări, după peste cinci ani de experiență pe Marketplace, pentru cei care sunt acum la început de drum?

Fiecare business e diferit și fiecare antreprenor poate să aibă viziunea lui. Recomandarea e că, dacă se listează pe o platformă online, să respecte regulile. eMAG, de exemplu, îți furnizează calea, informațiile de care ai nevoie și etapele pe care ar trebui să le parcurgi ca să închizi o vânzare. Pe de altă parte, este responsabilitatea antreprenorului să găsească un produs de calitate OK, care să convingă clienții. După ce te listezi în platformă, nu ai cum să pierzi etape și, dacă nu respecți un standard, eșți penalizat. Noi am fost suspendați în Ungaria, din cauza unei probleme legate de transport, dar am reintrat pe platformă fără să susținem un test. Acum procesul este mai riguros și, dacă ești suspendat, trebuie să susții un test, cam ca la școală, pe baza informațiilor din Academy, ca să poți reveni pe platformă.

7. Ce planuri de viitor aveți? Cum credeți că se va modifica felul de a face business în anii următori?

Pe termen mediu și lung obiectivul nostru este să diversificăm afacerea. Avem cele necesare pentru a face asta, mai ales suficient spațiu de depozitare. Am făcut deja primii pași cu partea de beauty și vom continua în această direcție. Evident, vom păstra core-ul business-ului, produse medicale, dar vom aduce și lucruri noi, iar jucăriile și produsele pentru copii sunt, de asemenea, în focus. E vital să îți placă ce faci, iar nouă ne place acest sistem și cum funcționează Marketplace-ul, pentru că ne-a ajutat să ne dezvoltăm.

Articol susținut de eMAG.