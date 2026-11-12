Directorul Tesla a răspuns unei postări de pe platforma X, în care un utilizator îi cerea să îl angajeze pe șeful producătorului american de cipuri, potrivit Anadolu.

„Elon, te rog, angajează-l pe Jensen”, scria în mesajul respectiv.

„Ar fi o onoare pentru mine”, a răspuns Musk.

Reacția sa vine după apariția unor informații potrivit cărora consiliul de administrație al Nvidia ar lua în calcul înlăturarea lui Jensen Huang din funcția de director general.

După apariția informațiilor despre presupusa relație dintre Jensen Huang și Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care s-a afirmat că ar avea legături cu serviciile de informații chineze, New York Times (NYT) a publicat un articol în care susține că directorul Nvidia ar fi avut o altă relație extraconjugală.

Potrivit publicației, care citează cinci foști angajați ai companiei, Huang ar fi avut o relație cu Kimberly Powell, vicepreședinta diviziei de sănătate a Nvidia.

NYT precizează că relația dintre cei doi ar fi fost cunoscută în interiorul companiei, dar nu fusese relatată anterior în presă.

Un martor ar fi surprins momente intime între cei doi

Potrivit articolului, Jensen Huang și Kimberly Powell au participat în martie la o conferință organizată de Nvidia într-un hotel din San Jose, California. Un martor ar fi filmat cu telefonul mobil momente de apropiere dintre cei doi.

Ulterior, membrii echipei de securitate a lui Huang i-ar fi cerut martorului să semneze un acord de confidențialitate.

Publicația menționează că atât Huang, cât și Powell erau căsătoriți. Powell lucrează la Nvidia din 2008 și a coordonat programe privind utilizarea tehnologiei cipurilor în învățământul superior și în sistemul de sănătate.

Într-un articol publicat pe 29 octombrie, New York Times a susținut că Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care se spune că ar fi apropiată de Jensen Huang, ar fi transmis informații către Beijing în scopuri de spionaj.

Nvidia a anunțat că va lansa o anchetă independentă, în urma informațiilor apărute în presă potrivit cărora fondatorul și directorul general al companiei ar fi fost vizat de activități de spionaj străin.

Într-un e-mail adresat angajaților, Jensen Huang și-a exprimat sprijinul pentru ancheta independentă inițiată de consiliul de administrație și a spus că le datorează scuze familiei și colegilor săi.

Beijingul a respins acuzațiile apărute în presa americană privind presupusele legături dintre Jensen Huang și femeia de afaceri Alice Huang, despre care s-a afirmat că ar fi colectat informații pentru China. Autoritățile chineze au calificat aceste informații drept o „campanie de denigrare” la adresa Chinei.