Un student de 23 de ani ajută elevii să învețe matematică, gratuit. Orele se țin în aer liber. „E dragostea vieții mele”

Studentul, dascăl de ocazie, spune că vrea să le dezvăluie celor mai tineri secretele matematicii, pe care o numește „dragostea vieții lui”.

La vârsta la care alții se gândesc mai mult la distracție, David își petrece timpul liber ajutând elevi de gimnaziu și de liceu să descifreze misterele matematicii.

Mădălin, elev: „Rețin mai bine, la clasă e mai multă lume gălăgie, ne scoate pe rând la tablă, așa cu David fac doar cu el”.

Elevă: „E ușor pentru că îmi arată metode mai ușoare decât la clasă. Mă simt mai bine, la școală facem cinci ore pe săptămână și cu David acum lucrez pentru olimpiada de matematică care o să fie sâmbătă și lucrăm cam 2-4 ore pe zi”.

David Baratoși, student: „E dragostea vieții mele matematica și vreau să împărtășesc și cu ceilalți copii, să le arăt cât de frumoasă poate fi matematica pentru că eu nu am studiat-o doar din punct de vedere științific ci și din punt de vedere filosofic, istoric și cultural. Vreau să fac cumva lucrurile să fie mai publice, mai directe pentru mai mulți copii deodată și am văzut că foarte mulți copii nu își permit să plătească ședințe în particular. Vreau să fie cât mai nonformală această activitate, să fie o matematică plăcută în aer liber, în natură, să dau exemple din natură”.

Meditațiile sunt scumpe și nu toată lumea și le permite, așa că pentru unii lecțiile gratuite sunt mană cerească.

Elevă: „Eram foarte slabă la matematică, aproape corigentă. M-a ajutat, făceam multe teme și am ajuns la un liceu foarte bun. Sunt mândră de mine și David e un om deosebit”.

Bența Ion, părinte: „Eu nu fac matematică, acum nu cunosc, mă uit acolo ca la tabla înmulțirii. Cine mai știe în ziua de azi ce grele sunt, când am fost noi acum 30 de ani a fost altceva”.

Pasiunea lui David a venit de la mama sa, profesoară de matematică.

Grădinaru Camelia, mama lui David: „I-am insuflat matematica de la patru ani, prin jocuri logice, construcții, aplicațiile matematicii în tot ce ne înconjoară. Sunt foarte mândră de el că se implică în societate”.

Baratoși Iosif, tatăl lui David: „Este ideea lui. Sper că mulți se vor gândi la ideea asta, să predea gratuit celor care au nevoie”.

Tânărul student spune că matematica ne este de ajutor în viață indiferent de domeniul în care alegem să profesăm.

Dată publicare: 16-02-2024 07:44