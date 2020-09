Școlile au anunțat scenariile după care vor să înceapă cursurile. De ce multe au ales "scenariul hibrid"

Toate școlile din România au început să anunțe inspectoratele județene după ce scenariu ar dori să înceapă cursurile.

Situațiile diferă de la un caz la altul. În zonele considerate verzi, unde toți elevii ar putea merge în clase, sunt școli care nu le pot asigura o distanță sigură între ei, pentru că nu au spațiu suficient. Așa că mulți directori au optat pentru scenariul hibrid, în care o parte dintre elevi învață în clase, iar ceilalți fac școală online. În plus, Organizația „Salvați copiii” avertizează că foarte multe școli nu pot asigura asistență medicală.

2.728 de localități se află în scenariul verde, potrivit situației epidemiologice care a fost anunțată luni. Teoretic, în toate aceste localități elevii ar putea merge la școală. Cluj-Napoca, de pildă, are o rată de îmbolnăvire de 0,65 la mia de locuitori. Cu toate acestea, unii directori de școli au înaintat propuneri alternative către inspectoratele școlare.

Darius Chiș, director Școala Generală Octavian Goga Cluj-Napoca: „Clasele 0 - 4 mergem pe scenariul verde, 5, 6, 7 - pe scenariul galben. Am ales 5, 6 și 7 pentru scenariul galben, pentru că sunt și mulți copii în clasă, toate clasele sunt cu efective de 30 de copii. Am gestionat noi intrările și ieșire, dar pentru siguranță și pentru un „safe" mai mare am ales această variantă.”

Și școlile din Timișoara se încadrează în scenariul verde, localitatea având o rată de îmbolnăvire de 0,89. Din cauza lipsei de spațiu însă, o școală a decis să adopte modelul hibrid.

Ion Ionici - director Liceul Jean Louis Calderon: „După cum observați, încap doar 15 elevi, chiar dacă este o sală cu 30 de elevi. Vom funcționa cu o grupă la școală și cu o grupă online. Schimbul se va face la o săptămână."

Într-o școală din Sibiu, oraș cu rată de îmbolnăvire de 0,47 la mia de locuitori, Consilul de Adiminstratie a decis reducerea numărului de elevi dintr-o clasă la jumătate. Până la montarea unor containere modulare, pentru amenajarea unor spații suplimentare pentru elevii care nu mai au loc în clasă, orele se vor face în două schimburi.

Simion Constantin Romulus, director Școala Ioan Luca Caragiale, Sibiu: „Noi ne-am propus acest sistem cu ore micșorate și cu clase în schimburi să fie, sperăm noi, doar pentru undeva la o lună, până o să montăm și acele module, containere."

INSP a anunțat că Municipiul București va fi împărțit pe sectoare - respectiv, Sectoarele 1, 2 și 6 în scenariul galben și Sectoarele 3, 4 și 5 în scenariul verde. Inspectoratului Școlar a precizat însă și marți că toată Capitala se află în scenariul 2. O ușurare pentru o școală din Sectorul 3 care are peste 1.600 de elevi.

Maria Dan, director: „Prima dată ne-am impacientat.”

Reporter: „Înțeleg că vă luați după lista de la Inspectorat?”

Director: „Evident, pentru că noi avem ca superiori pe cei de la Inspectorat. Propunerea noastră către Inspectorat este că cei de învățământ primar pot să vină toți, dar către clasele de a 8-a și a 12-a îmi îndrept în special atenția, e dificil, ele fiind și de 38 de elevi, să-i avem pe toți la școală. Din clasele 9-11 vor fi partajati. Dacă ei sunt clasă de bilingv, deja sunt împărțiți pe grupă și în funcție de organizarea pe grupe așa vor veni la școală. Prima grupa prima săptămână, a doua grupă a doua săptămână."

În Capitală, școlile au avut timp până marți să transmită inspectoratelor școlare din fiecare sector propunerile de scenarii, însă fiecare inspectorat din țară a avut libertatea să se organizeze așa cum a dorit.

Cert este că pe data de 10 septembrie, inspectoratele vor prezenta proponerile de scenarii în fața comitetelor județene pentru situații de urgență. Acestea din urmă validează scenariul ales de fiecare școală în parte.

În final, toți părinții vor afla cum vor începe școala copiii lor de la diriginți ori prin grupurile de comunicare formate.