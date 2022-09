Școala publică din Perieți, Ialomița, a ajuns virală după ce a fost renovată pentru noul an școlar. Cum arată la interior

Imaginile cu o școală din România au devenit virale pe internet chiar la început de an școlar.

Școala a beneficiat de un proces de renovare temeinic, iar rezultatele sunt pe măsură. Culorile, motivele și noile decoruri se îmbină perfect și aduc un aer modern.

Școala gimnazială Perieți Ialomița este o școală publică, dar poate concura cu o unitate de învățământ privată, făcând trimitere la școlile din statele nordice, cu sisteme de educație bine dezvoltate.

Anunțul „noi înfățișări” a unității de învățământ a fost făcut pe 3 septembrie, cu două zile înainte de deschiderea oficială a noului an școlar, chiar pe pagina de Facebook a școlii gimnaziale, însoțit de un mesaj și imagini.

„ Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc că mai e puțin. Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar. Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi! Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine. Mulțumesc intregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere!

Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici!”

Postarea s-a viralizat rapid și a strâns nici mai mult nici mai puțin de 5.500 de aprecieri și 3.200 de redistribuiri în spațiul virtual.

Dată publicare: 05-09-2022 09:51