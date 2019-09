Școală desprinsă din SF-uri într-un sat din România. Orele, transmise LIVE pe internet

Autorităţile din Ciugud, judeţul Alba, demonstrează încă o dată că dacă există voinţă pot fi realizate lucruri spectaculoase în timp record, chiar şi în mediul rural.

Cu câteva zile înainte înainte de începerea cursurilor, au deschis școala inteligentă din satele româneşti. Oficialii au început proiectul după ce Rareş Năstase, de la "România, te iubesc", le-a prezentat o şcoală inteligentă din Cluj.

Şcoala din Ciugud - judeţul Alba - pare desprinsă dintr-un film ştiinţifico-fantastic.

Clădirea are tot felul de senzori care reglează automat temperatura în clase dar şi intensitatea luminii.

Clasicul clopoţel care îi cheamă pe elevi la ore a fost înlocuit cu un sistem audio modern - pe care profesorii îl pot folosi pentru a le transmite copiilor mejase.

În plus, în clase există table interactive şi un sistem de proiecţie ultramodern.

Şcoala este dotată şi cu un sistem de camere video iar orele vor transmise în direct pe internet pentru ca elevii care nu pot ajunge la cursuri din motive medicale să poată asista la ele.

În unitatea de învăţământ din Ciugud până şi grupurile sanitare sunt dotate cu tehnologie inteligentă.

Mihaela Drăghici, profesor Școala Gimnazială Ciugud: "Este şcoala pe care o doresc fiecărui cadru didactic din România şi fiecărui elev din România."

Elev: "Eu aştept să înceapă şcoala. Școala arată că în filme."

Elev: "O să lucrăm pe tablete, cu tablă interactivă."

Modernizarea şcolii din Ciugud a costat două milioane de lei iar lucrările au durat şase luni. Ideea unei şcoli inteligente le-a venit autorităţilor după ce echipa de la emisiunea "România, te iubesc" le-a prezentat una similară care fucționează în Cluj.

Dan Lungu, purtător de cuvânt Primăria Ciugud: "După emisiunea "România, te iubesc" ne-am gândit să facem o şcoală prietenoasă cu copii la Ciugud. Am vizitat o şcoală Școala Ion Agârbiceanu din Cluj-Napoca de acolo ne-am luat o parte dintre idei."

Ghoerghe Damian, primarul din Ciugud: "O şcoală inteligentă e o soluţie de a ne aduce copiii acasă de a face şcoala mai atractivă şi mai prietenoasă."

Școala din Ion Agârbiceanu din Cluj de la care s-au inspirat autorităţile din Ciugud este considerată etalon la nivel pentru că dotările pe care le are nu se întâlnesc în multe unităţi de învăţământ.

Paula Balica: "Ştiţi care este şocul mare? În momentul în care te duci de aici la altă şcoală. Avem copii, am avut anul trecut un băieţel care s-a dus la liceu unde se scria cu cretă, noi nu am scris cu cretă niciodată, pentru că noi table din acelea magnetice, albe am avut de foarte mult timp şi prima dată când s-a dus la tabla au râs colegii pentru că nu ştia să ţină creta în mână."

Cât priveştea școala din Ciugud, autorităţile locale promit că vor continua să investească în ea. Chiar din acest an şcolă, elevii vor primi tablete în locul manualelor clasice.