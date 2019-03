Reacţia ministrului, după ce la simularea de Evaluare Naţională un subiect a fost greşit

Ecaterina Andronescu a reacţionat miercuri după gafa din subiectele de la simularea Evaluării Naţionale, unde o poezie a lui Heine a fost atribuită greşit unui poet român.

Eroarea apărută la unul dintre subiectele de la proba de Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale, la clasa a VIII-a, este una "impardonabilă", însă aceasta nu a afectat elevii, a declarat miercuri ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

"Fără îndoială este o greşeală a celor de la Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare. Am înţeles că ieri au trimis un comunicat de presă şi au cerut scuze. Subiectul nu afecta în niciun fel rezolvările pe care le impunea acest subiect. Este impardonabil după părerea mea ca un profesor de Limba română să nu ştie să atribuie corect un text indiferent că este vorba despre o poezie sau un alt fel de text. Deci aceasta rămâne o greşeală impardonabilă, aşa cum spuneam, dar nu au fost afectaţi elevii", a spus ministrul.

O poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuită, de autorii subiectelor la simularea evaluării naţionale, poetului român St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o.

Este vorba de poezia “Stai şi asculţi sub ramuri...” tradusă de poetul român în 1895 şi apărută pe 16 aprilie în acelaşi an în revista Viaţa. Pe foaia de examen, la primul subiect la română la simularea evaluării pentru clasa a VIII-a au avut de rezolvat mai multe cerinţe, printre care şi să redacteze “o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a poeziei «Stai şi asculţi sub ramuri...» de Şt.O. Iosif”. Cele cinci strofe ale poeziei apăreau mai sus.

