Supărați că trebuie să-și mute copiii la alte școli: „Nu am bani de maşini, doar o căruţă”

Vestea că li se închide școala din localitate i-a nemulțumit pe părinții elevilor dintr-un sat din Gorj, care s-au strâns vineri dimineață în fața unității de învățământ și au cerut conducerii să vină la discuții.

Mai ales că, spun oamenii, luni începe anul școlar și ei încă nu ştiu unde să își înscrie copiii. Până la urmă, conflictul a fost dezamorsat de cei de la Inspectorat, care au anunțat că nicio școală din județ nu va mai fi comasată.

Asta după ce și în alte localităţi, în această săptămână, au avut loc proteste asemănătoare.

Părinte: „Puneţi-vă în situaţia mea, unde duc eu fetele.”

Director: „Aici le aduceţi.”

Părinte: „Când, doamnă, când?”

Director: „Trebuie timp.”

Părinte: „Ce timp, doamnă, până acum ce aţi făcut? E vineri azi, de ce nu ne-aţi anunţat dinainte. La ce aţi mai zugravit doamnă școala. Haideţi să vedem lemnele, la ce aţi investit, doamnă, să vă bateţi joc de părinţi.”

Părinţii şcolii din Dumbrăveni s-au revoltat când au aflat că vor trebui să îşi mute copiii la alte şcoli aflate la mare distanţă de casă, mai ales că nici transportul nu este asigurat. Decizia fusese luată de autorităţi, pentru că numărul elevilor este în continuă scădere şi, astfel, plata dascălilor de aici nu s-ar mai justifica.

Părinte: „Nu ştiu unde să duc aceste două fete, nu am făcut nicio cerere, azi e ultima zi şi noi nu ştim unde să ducem copii.”

Mamă: „Rămân cu ei acasă, că nu am nimic, nu am bani de maşini, doar o căruţă. În nici un caz, îi ţinem acasă, am mai avut doi copii, au învăţat aici şi acum nu se mai învaţă sau cum?”

Mamă: „Suntem ultimul sat al comunei, de ce nu îi aduc pe aia aici, ca să fie la jumătate, pe al meu îl duce acolo şi spun că nu asigură nici transport, păi cu ce să îl duc? Cum spuse băiatul mai înainte, cu căruţa, nu am căruţă şi nici maşină.”

Școala din satul Dumbrăveni cuprindea, în trecut, sute de elevi. Anul trecut au învăţat aici 31 de copii, iar anul acesta numărul lor a continuat să scadă. Unii s-au transferat în alte părţi, după ce au aflat că de şcoala din satul lor se va alege praful.

Ileana Cenușă, învăţător: „Am insistat să obţinem o aprobare de la Inspectoratul Şcolar cu număr sub efectiv, adică şapte şi, deocamdată, nu am primit nici un răspuns. Părinţii sunt foarte revoltaţi că nu ştiu unde îşi vor duce copii. Luni începe şcoala. Azi e ultima zi şi noi luni nu ştim unde vom activa în următorul an şcolar, nici măcar eu nu ştiu.”

În cele din urmă, conducerea Inspectoratului Şcolar Gorj a transmis că s-a renunţat la decizia de comasare a şcolilor, elevii urmând să înveţe la fel ca şi până acum.

Georgeta Popescu, purtător de cuvânt ISJ Gorj: „Vor începe cursurile într un mod normal, la Dumbrăveni, atât în ceea ce îi priveşte pe elevii din ciclul primar, cât şi pe cei din ciclul preşcolar, conform proiectului de şcolarizare înaintat spre avizare la ISJ de primăria din localitate.”

Școala din Dumbrăveni a fost modernizată de curând şi are toate dotările necesare.

