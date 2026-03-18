”Cred că ceea ce am făcut în aceste zile demonstrează că sunt un om al dialogului şi un om care caută soluţii. Sigur că trebuie să eficientizăm anumite activităţi ale ministerului, identificăm anumite fonduri. Acum avem un buget total mai mare cu 4% pe zona de educaţie, mai mare cu 20% pe zona de cercetare, nu doar în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ci şi în general. Implementăm proiectele PNRR, care vor asigura o reformă a infrastructurii şi, după aia, încercăm să acţionăm diferenţiat, în funcţie de problemele identificate, pentru că sunt foarte multe probleme”, a spus ministrul Educaţiei, la Parlament.

Dimian a fost întrebat dacă există riscul ca anul acesta să nu se desfăşoare Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul.

”Nu cred că există acest risc, atât timp cât ne aflăm într-un continuu dialog. Încercăm să găsim soluţii pentru rezolvarea anumitor situaţii şi totodată să avem o speranţă pentru viitor. Este un buget de la care putem construi. Cred că e foarte important să înţelegem că, în România, educaţia a fost prima care a suportat această situaţie din România, faptul că avea un deficit bugetar de peste 9%. În momentul de faţă observăm măsuri şi în alte componente ale societăţii, vom vedea cât şi cum se vor implementa şi, de asemenea, cred că educaţia va fi prima care va ieşi în această situaţie”, a mai afirmat ministrul Educaţiei.