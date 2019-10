Mărturia teribilă a elevului umilit și bătut la o şcoală privată: "Mami, am inima neagră"

Poveste extrem de gravă la o şcoală privată din Bucureşti. Un copil de 12 ani reclamă că este hărţuit de colegi de mai bine de un an.

A primit zeci de mesaje umilitoare, a fost lovit şi închis în dulap. Ajuns la capătul puterii, copilul a cerut ajutor. Din păcate, este doar unul dintre elevii care suferă din cauza fenomenului numit "bullying", tot mai prezent în şcolile româneşti.

Disperaţi, părinţii au depus plângeri la poliţie, dar şi la direcţiune, însă profesorii neagă totul.

Copil: ''Mami, am inima neagră, deci nu mai pot. Iar a trebuit să ascult toate astea. Și nu înţeleg cu ce am greşit''

Este strigătul de ajutor al unui copil de 12 ani. Un an de zile a fost umilit şi bătut.

Ioana Romanescu, mama băiatului: ''Nu este prima dată când Patrick spune că are inima neagră, acum am reuşit eu să surprind acest lucru. Da, Patrick s-a transformat într-un copil trist, nefericit. Simţi că pământul ţi-a fugit de sub picioare. E un sentiment de neputinţă, de îngrijorare pentru sănătatea emoţională a copilului tău ''

Psihoterapeut: ''E o declaraţie extrem de gravă. E evident strigătul de ajutor al copilului însoţit de emoţie dificultatea de a comunica. Din păcate, acest copil poate să fie la risc, să se gândească la suicid, depresie''

Elev al unei şcoli private, pasionat de baschet şi beatboxing, băiatul spune că a devenit ținta colegilor lui în septembrie anul trecut, când treptat elevii clasei a-6-a s-au coalizat împotriva lui. Au început cu jigniri, apoi acestea s-au transformat în mesaje anonime scrise pe tablă, dar şi în propriul lor grup de whatspp intitulat '' clasa a-6 a DEPRESIE.

Ioana Romanescu, mama băiatului: ''Raspunsul a fost: 'Doamna Romanescu faceţi ''din ţânţar armasar'', copilul trebuie traumatizat înainte pentru a face performanta'. Copilul a venit acasă după o oră de matematică în care pe tabla era scris: 'Patrick, te urăsc foarte mult'. Am fost surprinsă că în poză se vede o parte din capul doamnei profesoare. Aşa percepe el realitatea, o haită împotriva lui, singur''

Pentru că băiatul devenise o umbră, părinţii l-au dus la medic. Mai multe diagnostice puse confirmă că este afectat emoţional. Oamenii au depus plângeri şi la şcoală, şi poliţie, iar mai multe persoane vor fi audiate.

Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al celor care conduc instituţia de învăţământ.

Singura măsură luată de şcoală, spune mama băiatului, a fost terapia în grup. Băiatul a fost rugat să spună în faţa colegilor ce îl nemulţumeşte.

Psihoterapeut: ''Din păcate, a fost retraumatizat, a fost greşeala terapeutică. Când ai de a face cu viol, victima nu poţi să o expui în fața agresorului, e ca şi cum expui în tribunal victima unui viol de faţă cu violatorul şi victimă să vorbească violatorului, exact asta a păţit acest copil. El are nevoie de 1 la 1 şi de reaşezarea încrederii lui''.

Cei introvertiţi, interiorizaţi, cu dizabilităţi sau crescuţi într-un stil autoritar sunt predispuşi să devină victimele bulliyng-ului, spun specialiştii. Aici părinţii au rol important: încrederea, dreptul la o părere în deciziile familiei, un rol acasă şi educaţia fără '' faci asta, ori mă asculţi, ori te pedepsesc''.

Psihoterapeut: ''Intr-o altfel de situaţie, un copil supus unei hartuiri constante are nevoie de un partener, de cineva de partea lui să-l ajute să-şi recapete încrederea în el, ca mai apoi să se apere singur. E uşor ca dintr-o clasă de copii să găseşti o victimă, un copil care nu e atât de popular, atât de abil la sport, alte activităţi, devine tinta celorlati. Copiii văd partea socială şi şcoala pentru ei e terenul de afirmare socială, concurs de popularitate, iar puterea grupului e imensă''.

Unul din doi copii a fost anul trecut victima fenomenului bulliyng. Alarmant este că numărul cazurile de abuz a crescut cu peste 40% în 2018 faţă de 2017, iar peste 77% dintre situaţii s-au întâmplat chiar în şcoală sau grădiniţă. Mai mult, peste 90% dintre copiii victime ale fenomenului bulliying au fost abuzaţi chiar de către colegii lor şi chiar de către cadrele didactice. Cele mai maulte mărturisiri ale abuzurilor la telefonul copilului au ca baza jigniri insulte loviri intimidare şi denigrare.