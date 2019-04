Elevii români, tot mai dornici să învețe limba chineză. De ce a devenit atât de populară

''Durează mai puţin de doi ani să învăţ limba chineză la un nivel acceptabil şi asta îmi dă şansa de a face liceul ori facultatea în Beijing sau în zona Canton''.

Aşa gândesc sute de elevi români care au ales în ultimul an cursuri de cultură chineză ţinute în unele cazuri de voluntari trimişi în România de Republică Populară Chineză. Ţara noastră este de fapt în vizorul statului comunist într-un proiect masiv de investiţii numit "Noul Drum al Mătăsii".

Pentru comunicare şi viitoare relaţii de afaceri, asiaticii îşi "cresc" partenerii... de mici.

Un an şi jumătate. Atât i-a luat Anei Maria să înveţe chineza - spune ea - la un nivel onorabil. Suficient cât să aibă mari şanse într-un concurs care ar putea să-i ofere un loc în avionul spre China, la un concurs global de limbă şi cultură chineză.

Cu trei ani în urmă, preşedintele Xi Jinping a lansat un proiect gigantic, care ar trebui să conecteze China cu Europa, în comerţ şi proiecte geostrategice. România e una din cele 29 de tari vizate. Jake Liu a adus deja 4 milioane de euro într-o afacere cu cosmetice şi papetărie.

Jake Liu, investitor: "Acum un an, când am început să fac investiţii în România, am ţinut cont de faptul că ţara se afla pe acest Nou Drum al Mătăsii."

În baza unui acord între guvernul României şi cel al R. P. Chineze, se acordă anual 30 de burse tinerilor care vor să studieze în China. Acestea acoperă cazarea, masa şi costul cursurilor. Ministerul Educaţiei se ocupă de cheltuielile de transport.

Ana Maria Epureanu: "Am fost vara trecută într-o tabără organizată de Institutul Confucius din Bucureşti, două săptămâni în Beijing şi una în Sujou."

Juriul a ales şi astăzi două studente. Cei care n-au impresionat cu talentul rămân cu experienţă.

Luminiţa Bălan, profesor: "Se învaţă greu şi se uită uşor dacă nu exersezi, dar la Institutul Confucius avem cursanţi de la 6 la 70 şi ceva de ani."

Deşi limba chineză a fost introdusă în programa de studii preuniversitare abia acum doi ani, deja avem şcoli unde este materie obligatorie, cum sunt Colegiul Xenopol şi Liceul Sadoveanu. Iar aici, la Şcoală Maiorescu, se face chineză o dată pe săptămână la opţionale.

Şase universităţi din ţară şi una particulară au deja catedre de civilizaţie chineză.

