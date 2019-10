Ce a pățit o elevă după ce a publicat sumele de la fondul școlii. „10.000 € pentru pază”

O elevă de la Liceul Teoretic Traian din Constanța a fost certată de conducerea școlii și de părinți după ce a făcut public un tabel cu sumele strânse de instituția de învățământ.

Roxana Șerban, reprezentant al elevilor din liceu, a publicat duminică seară, pe Facebook, sumele adunate de părinți la fondul școlii pentru a achita paza școlii.

"Fondul şcolii există, deşi autorităţile se fac că nu există - 100 lei/elev.

Deşi primarii şi directorii se jură că în şcolile administrate de aceştia nu se colectează niciun ban şi că elevii au toate necesităţile, în realitate, aceştia gestionează sute de mii de lei pe cale informală.

Am făcut rost, zilele trecute, de un tabel care cuprindă "situaţia colectării" fondului şcolii în Liceul Teoretic Traian din Constantă, liceu unde învăţ şi eu. Am fost şocată să văd ce sume se vehiculează şi destinaţia lor. Mai mult, tabelul are o rubrică şi de grad de colectare, ceea ce îmi dă senzaţia că dacă nu ne conformăm urmează să fim executaţi silit.

Practic, Liceul Traian cheltuie pe sub mâna aproape 10.000 € pentru pază, consumabile, "serbare crăciun" sau "premii olimpici".

În calitate de membru al consiliului de administraţie, voi cere stoparea oricărui fenomen de astfel de colectări, la modul cel mai serios, şi sancţionarea tuturor celor implicați", a precizat Roxana Șerban pe contul ei de Facebook.

DIn tabelul publicat de Roxana reiese că elevii au dat școlii 46.100 de lei doar în ultimul an școlar, adică aproximativ 10.000 de euro. Cea mai mare parte din sumă s-a dus pe pază, peste 37.000 de lei.

Postarea a ajuns și în atenția directoarei liceului, care a chemat-o de urgență pe tânără pentru a încerca să o "calmeze".

"În aceasta dimineață, în pauză, am fost chemată la director, să discutăm, paznicul liceului, intrând la mine în clasă și insistând să mă prezint urgent, întrucât directoarea vrea neaparat să poarte o discuție cu mine. Cel mai probabil acest gest a fost făcut și în încercarea “să mă calmeze”, așa cum a dorit să se întâmple și după ce, la ședința de acum câteva zile a Consiliului de Administrație, am cerut să se respecte legislația în vigoare, venind cu articole de lege prin care se demonstra faptul că anumite prevederi din regulamentul de organizare și funcționare al liceului meu, proaspăt adoptat, încălcau prevederile din actele normative pe baza cărora sunt realizate toate regulamente de organizare și funcționare ale unităților de învățământ din România. La această ședința nu am fost ascultată, deși aveam argumente legale pentru cele spuse, la un moment dat țipându-se la mine pentru simplu fapt că doream respectarea legii, nimic altceva", a mai povestit eleva.

Tânăra spune că postarea ei a stârnit nemulțumire în rândul Asociației de părinți a Liceului Teoretic “Traian”, mai mulți părinți cerând ca tânăra să fie sancționată. Eleva a făcut publice și conversații de pe un grup de WhatsApp al părinților.

"Reprezentanții asociației de părinți au susținut zilele acestea, sus și tare, faptul că elevii nu au fost obligați să cotizeze la fondul școlii, dar se pare că, această presiune asupra elevilor și a părinților a existat tocmai din partea unora dintre membrii asociației care au susținut cu tărie necesitatea obligării tuturor elevilor de a da banii pentru asigurarea pazei, mai spune tânăra.

Mai mult de atât, au fost membrii ai asociației de părinți care au vrut să fiu sancționată pentru ce am făcut, aceștia neînțelegând că problema reală pe care o clamez este lipsa de interes a autorităților locale față de asigurarea accesului la educație și lipsa de inițiativă a directorilor care în loc să ceară banii necesari bunei funcționari a unităților de învățământ pe care le conduc de la Consiliul Local, preferă să apeleze la sprijinul material al părinților, unii directori chiar ignorând posibilitatea solicitării de fonduri de la autoritățile locale", a mai scris Roxana.

"Restul dovezilor că elevii au fost obligați să contribuie la “fondul școlii” nu le voi face publice, deși au numele și numerele de telefon cenzurate, întrucât nu vreau ca elevii respectivelor clase sa aibă de suferit, dar în cazul în care cineva doreste să vadă mai multe dovezi, pot să i le arăt, cu condiția ca acestea să nu fie pozate/făcute publice", a mai transmis ea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!