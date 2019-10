Școală renovată complet de angajații unei companii. Ce au făcut cu banii de teambuilding

Unde-s mulți puterea crește! Pornind de la această idee, angajații unei companii s-au mobilizat și au renovat o școală din Hunedoara în doar două zile.

Sute de litri de vopsea, sute de metri pătrați de parchet, prize schimbate și mobilier nou în 16 săli de clasă. Toate completate cu multă voință.

Voluntarii au donat o parte din banii cu care ar fi trebuit să organizeze un teambulding și nu s-au ferit să se apuce de zugrăvit.

Totul de dragul elevilor, care de astăzi vor învăța în spații moderne.

Muncitor: "Acuma o să dăm pereţii cu amorsa, putem monta prizele în paralel."

Peste două sute de voluntari, echipaţi corespunzător, şi-au luat în serios atribuţiile şi fiecare şi-a găsit un loc pe şantier. Şi nimeni nu s-a plictisit - pentru că au fost renovate ambele clădiri ale şcolii din Romos. Cei mai mulţi dintre "muncitorii de ocazie" sunt angajaţii unei companii.

Voluntar: "Pentru noi este şi un proiect de suflet, suntem din regiune de aici, am zis să ne implicăm. Noi suntem echipa de electricieni. Eu consider că am primit destul de mult şi trebuie să întoarcem ceva comunităţii."

Voluntar: "Noi o să schimbăm calculatoarele, încercam să aranjăm pereţii, o să schimbăm prizele, o să avem şi mobilă nouă."

Voluntar: "Ca să fiu sincer, mă bucur că sunt aici, este o zi memorabilă, o să fie munca în echipă."

Andrei Huetter, manager CSR: "Echipele au decis că vor să doneze jumătate din team-bulding, a însemnat multă munca depusă, au însemnat inclusiv aspecte financiare plecând de la donaţiile fiecăruia de bani, de materiale, calculatore de acasă, laptopuri şi inclusiv din partea companiei. Undeva ajungem la 20.000 de euro în proiect."

Profesorii, elevii şi părinţii nu au rămas indiferenţi şi s-au alăturat acestor oameni cu suflet mare.

Marin Jibotean, director școală: "O reabilitare generală de când sunt eu director al şcolii de 10 ani de zile nu a existat şi efectiv am fost surprins. Parcă trăiam în vis, peste 200 de elevi se vor bucura şi alături de ei ne vom bucura şi nu vă spun se vor bucura şi părinţii pentru că noi am implicat şi părinţii."

Elev: "Cred că sala mea de clasa o arate minunat, o să fie revopsita, schimbat parchetul, table noi."

Părinte: "Ca şi părinte mi se părea corect să îmi rup o zi şi să vin, am copii şi la şcoala mică şi la scoala mare, sunt tâmplar de meserie şi e de datoria mea să mă implic."

Iar un ONG a donat mobilierul pentru sălile de clasă.

Andrei Cosuleanu, fondator Act for Toomorow: "E nevoie să ne implicăm, e nevoie să contribuim cu orice putem pentru a face acea schimbare de care avem nevoie."

Şi a fost nevoie de doar două zile - în care s-a muncit serios - pentru că şcoala să fie complet transformată.