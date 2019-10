Lucia Antal, despre viitorul televiziunii și cum Școala de Media este o soluție pentru tânăra generație

Lucia Antal e Head of Research & Development la ProTV și profă la Modulul Strategie și Planificare Media.

Școala IAA este un program educațional dezvoltat din 2006 pentru a susține dezvoltarea industriei de marketing și comunicare din România. Scoala are în prezent patru module tip master, iar cel de Strategie și planificare Media îi aparține Luciei.

Într-un interviu pentru http://www.scoalaiaa.ro/v1/ Lucia a vorbit despre cum a fost pentru ea experiența de predare și de ce ar recomanda oricărui angajator din industrie să își pregătească echipa prin acest curs.

"Lucrez în acest domeniu de peste 20 de ani și, dintotdeauna, ne-am “împiedicat” de o problemă cu care se confruntă fiecare companie care lucrează în media: lipsa unei structuri organizate în învățământ, care să crească studenți și să-i pregătească în adevăratul sens al cuvântului pentru această industrie".

Mulți dintre studenții cu care vorbesc sau colegii tineri din PRO TV, care tocmai au terminat facultatea, vin cu o frustrare foarte mare că ceea ce învață ei este foarte teoretic (și, de multe ori, nu mai de e actualitate), iar în momentul în care vin în practică sau se angajează, se lovesc de probleme și noțiuni complet noi.

Sigur, diferența dintre școală și munca propriu-zisă este valabilă în toate domeniile, însă parcă în media avem o discrepanță foarte mare, iar tinerii ajung să fie debusolați în momentul în care se lovesc de realitatea industriei. De aici a pornit și dorința de a avea o sursă de informare care să fie ancorată în domeniu, în problemele pe care le întâmpinăm, în ce înseamnă activitatea propriu-zisă în media.

Ne-am dorit ca Școala de Media să fie o oglindă care să redea cât se poate de real ce se întâmplă în industrie și noi zicem că am reușit.

E un modul care trece prin atât de multe subiecte, încât la final chiar ajungi să ai o viziune de ansamblu relevantă despre zona de media din România, direct de la specialiști care lucrează în industrie.

Ai fost si unul dintre cei mai apreciati profesori de la „catedra” Modului de media. Cum a fost pentru tine experiența de predare?

Eu am simțit această diferență de teorie vs. practică de mulți ani, așa că am încercat să mă implic direct în inițiative care să-i ajute pe tineri să înțeleagă zona media. Am participat la cursuri, am trainuit studenți, am participat la conferințe. Însă ce mi-a plăcut foarte mult la modul de media a fost interactivitatea cursanților. M-a surprins dorința lor de a înțelege domeniul ăsta sau chiar de a-l înțelege mai bine, depinde de la caz la caz.

Am avut printre cursanți atât tineri care nu au mai lucrat în domeniu, dar și tineri la început de carieră, care sunt puși pe treabă și își doresc să facă într-adevăr ceva!

Cum a fost interacțiunea cu participantii la Modul? E ceva ce te-a surprins in discutiile cu ei?

Mi-au plăcut foarte mult energia și dorința lor de a înțelege cu adevărat această industrie.

M-a surprins că foarte mulți dintre ei erau interesați de standardele internaționale în media și de modul în care am putea să le adoptăm și să le respectăm.

Ești Head of Research & Development la ProTV, ce ne poți spune despre viitorul televiziunii și modul în care ar putea să se dezvolte pentru a atrage tânăra generație?

Îmi place foarte mult o vorbă pe care nu mai țin minte unde am auzit-o: Television is not dying, television is making babies.

Și chiar așa este. În România, televiziunea este încă cea mai puternică sursă de informare și advertising. Conținutul video este rege. Atâta timp cât ești smart și oferi conținut video de calitate, trebuie să-l duci mai departe de televiziune: streaming-uri, platforme AVOD și SVOD, social media.

Conținutul video atrage pe toată lumea, indiferent de vârstă. E important să știi cum să-l diseminezi și cum să ai o integrare strategică on-air & digital.

