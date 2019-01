De ce a ajuns România țara cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare din UE

Pentru a limita abandonul în rândul studenților, conducerile universităților testează tot felul de soluții, ca să ii țină pe tineri, în școală.

Primesc sprijin psihologic, locuri de muncă în campus și chiar le sunt facilitate credite bancare, în condiții avantajoase, pentru a-și plăti taxele.

Ultimul studiu arată că 1 tânăr din 3 renunță la învățământul superior din lipsa banilor sau pentru că este dezamăgit de posibilitățile ulterioare de angajare. Astfel, am ajuns țara cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană.

Valentin studiază la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. De la începutul acestui an universitar, primește o bursă de campus și astfel reușește să se întrețină. Conducerea Universității a gândit acest sistem dar și unul de angajări pentru a preveni abandonul.

Student:"Cu bursa asta lucrez 20 de ore pe săptămâna în campus și primesc 500 de lei, mă ajută să plătesc întreținerea"

Prof. Vasile Stoleru, prorector UASMV Iași: "Rata abandonului a fost ridicată, s-a apelat la aceste burse prin care studenții primesc o muncă prestată în universitate, cantină, biblioteca, cămine sau servicii sociale primesc valoarea cuantumului de 500 de lei să-și poată acoperi masă și cazarea".



Cea mai mare universitate din Iași, "Alexandru Ioan Cuza", a pus la punct de anul acesta și un program de tutoriat.

Profesorii le vin în ajutor studenților pentru orice problema pe care aceștia o întâmpină în timpul studiilor.

Cadrele didactice sunt plătite din fondurile universității pentru fiecare ora petrecută astfel.

Studentă: "Este foarte util, pentru că este un canal de comunicare între studenți și profesor mai ales pentru noi, cei de anul I, care avem foarte multe nelămuriri. Avem cui adresa o întrebare. Este foarte dificil să treci de la un sistem liceal la cel universitar.”

Prof. Mihaela Onofrei, reprezentantul legal al UAIC Iași: "În general, rata de abandon universitar este de 25-30%. Noi am pornit de la aceste cifre ale Băncii Mondiale și acesta este motivul pentru care am făcut programe de prevenire pe abandon universitar. Cauzele, am observat că sunt multiple, sunt materiale, sociale determinate de neadaptare, dificultăți de învățare".

Monica Ciolan, psiholog UMF Iași: "Studenții de ani mici, acolo unde rata este mai mare, aleg să renunțe, pentru că realizează că nu le place, fie își dau seama că e dificil sau că au fost direcționați greșit. Studenții din ani mari renunță din motive financiare sau probleme personale."



Pe de altă parte, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași ajută studenții aflați în risc de abandon să ia și credite bancare în condiții avantajoase, mai ales pentru plata taxei de școlarizare.

Banii pot fi returnați abia când tinerii încep să profeseze. Pe lângă asta, cei care au nevoie primesc și consiliere psihologică atunci când ajung într-un moment delicat.

