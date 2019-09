Cum încearcă universitățile din România să atragă studenții. ”Apetitul tinerilor nu e cultivat”

Cum s-a încheiat bacalaureatul de toamnă, au început și înscrierile la facultățile care mai au nevoie de studenți.

În toată țara, sunt câteva mii de locuri disponibile la buget, dar numai la specializări care nu au prezentat prea mult interes în vară și unde, după absolvire, șansele de angajare sunt mai mici. La comunicare, psihologie sau IT, în schimb, tinerii mai pot fi admiși doar pe locurile cu taxă.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, după admiterea din vară, au rămas neocupate peste 150 de locuri. Cele mai multe, la farmacie, unde au început înscrierile pentru a doua sesiune de examen.

Candidată: "Am participat şi la prima, la altă specializare. Nu am intrat şi am venit aici."

Profesorii vor să introducă noi specializări, care să atragă mai mulţi studenţi.

Luminița Iancu, prorector UMF: ”Trebuie să ne gândim la o soluţie vis-a-vis de introducerea unor noi forme de pregătire în rezidenţiat la farmacie, respectiv farmacia generală şi farmacia în industria cosmetică."

La Iaşi, singurele facultăţi care au reuşit să îşi ocupe locurile în vara sunt cele de drept, informatică şi educaţie fizică. Au rămas în schimb sute de locuri libere la geografie, litere şi biologie.

Nici la facultăţile din Timişoara, absolvenţii de liceu nu s-au înghesuit la anumite specializări, cum ar fi economia, fizică şi administrarea afacerilor.

Universitatea de Vest a redus numărul locurilor la facultăţile neatractive, dar tot au rămas neocupate 200 la buget şi alte 2.200 cu taxa.

Irina Macsinga, prorector Universitatea de Vest: "De la fizică s-au dus tot în domeniul Science, să zicem că un procent de 20 la sută s-a luat şi s-au dus către Matematică, Matematica Aplicată sau Chimie. În ceea ce priveşte ştiinţa fizicii, din păcate, pregătirea şi apetitul tinerilor nu e cultivat aproape deloc în mediul preuniversitar".

Şi Universitatea Politehnică din Timişoara mai are nevoie de studenţi. Din 268 de locuri la buget, 61 sunt la Facultatea de Mecanică.

Aceeaşi situaţie o întâlnim şi la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj.

Anna Soos, prorector UBB: "În acest an, la geografie s-au prezentat mai puţini studenţi, acolo au rămas destul de multe locuri şi totodată şi la istorie au rămas locuri în jur de 60 pentru admiterea din toamnă. Locurile care nu se ocupa în sesiunea din toamnă sunt redistribuite la facultăţile unde avem mulţi la taxă."

Laura Irimies, purtător de cuvânt UBB Cluj: "Viitorii studenţi sunt atraşi de facultatiile cu denumiri foarte atractive, cu denumiri foarte noi, foarte digitale, avem media digitală, informatică economică, IT-ul care este la foarte mare căutare. Acestea atrag foarte mulţi studenți încă de la început."

Pentru sesiunea de admitere din toamnă, la Universitatea Babes-Bolyai sunt disponibile 480 de locuri, cele mai multe la istorie, filosofie, geografie şi litere.

