Cel puțin patru copii au fost mușcați de ploșnițe în școlile din Sectorul 5. A început dezinsecția

Pentru că una dintre ele este la a treia dezinsecție, în ultima lună, autoritățile au suspendat orele. Pentru celelalte școli și grădinițe, dezinsecția a început după terminarea programului, iar elevii vor avea liber și luni. Firmele de dezinsecție din București spun că au tot mai multe cereri.

La școala I.C Brătianu, prima în care au fost reclamații pentru ploșnițe, au fost curățate toate spațiile.

Primele cazuri au fost semnalate în luna februarie, atunci când copiii au găsit la etajul 1, o ploșniță, pe care au adus-o administratorului. De atunci au urmat două dezinsecții.

Iulian Pană, administratorul școlii: „Pe 29 de februarie mi s-a semnalat de un elev că sunt ploșnițe în scoală. Mi-a adus-o pe hârtie, am văzut-o, am omorât-o. Am anunțat primăria, direcția de învățământ și mi-au zis foarte clar că mâine cheamă firma. Au reapărut. Am făcut a doua trecere pe 15 martie. Luni a venit DSP în control și ne-au spus să repetăm ori de câte ori reapar. Am repetat de 2 ori, acum e a treia oară”.

Mihai Cîrstea, reprezentantul unei firme de deratizare și dezinsecție: „Trebuie să facă 3 intervenții, insecta depune zilnic ou când ajunge la maturitate, se fac din 7 în 7 zile, nu există substanță să combatem oul”.

Ultima oară, povestește administratorul școlii, o învățătoare a anunțat faptul că o elevă a venit mușcată de ploșniță, motiv pentru care autoritățile iau în considerare și ipoteza că ploșnițele au fost aduse din casele copiilor.

Iulian Cârlogea, city manager Primăria Sectorului 5: „Sincer echipele de deratizare nu au găsit ploșnițe în această școală. Avem niște blocuri în care locuiesc oameni și copiii și din acele blocuri ei învață în această școală. Deratizarea și dezinsecția ar trebui începută de la acele//blocuri. Din punctul nostru de vedere au venit cu ploșnițele de acasă".

Între timp, câțiva părinți au semnalat apariția ploșnițelor și la Școala Gimnazială Petrache Poenaru, așa că autoritățile au decis să facă dezinsecții în toate unitățile de învățământ din sector. Părinții au fost informați de reprezentanții școlilor.

Părinte: „Eu am 6 copii aici, nu a venit niciunul mușcat de ploșnițe”.

Reporter: „Dar v-ați îngrijorat, i-ați controlat?

Părinte: „Da, da și nu au nimic”.

Părinte: „Mi-a zis de dimineață mama lui că luni n-o să meargă la școală, că a primit mesaj că sunt ploșnițe. Să știți că o să mă uit acasă la el, să văd dacă are ceva”.

Luni, toate școlile din Sectorul 5 vor rămâne închise, pentru aerisirea claselor în urma dezinsecției.

