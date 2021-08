Ce specializări noi propun universitățile. “Până acum, accesul la studii superioare în acest domeniu nu era posibil”

Pro TV

Cosmetica medicală, media digitală, antreprenoriat în producție alimentară sunt doar câteva dintre noile specializări propuse de universitățile de la noi.

Piața muncii evoluează încontinuu, iar companiile au nevoie de oameni pentru posturi, care în anii trecuți nu existau. În aceste condiții școlile trebuie să-și adapteze oferta.

Andreea studiază Cosmetica Medicală la Universitatea Victor Babeș din Timișoara. Printre cursuri se numără tehnologia și analiza produselor cosmetice sau învățarea de proceduri simple pentru frumusețea corporală.

Andreea Roșcă, studentă la Cosmetică Medicală: "Este oportunitatea de a studia exact ceea ce îmi place să fac, ceea ce deja practic de foarte mulți ani, și anume estetică. Din păcate până acum accesul la studii superioare în acest domeniu nu era posibil”.

Raluca a simțit pe propriul corp cum poate suferi din cauza alimentației neregulate așa că a ales Școala de Nutriție și Dietetică al Universității de Medicină din Cluj.

Raluca Tofalvi, studentă Nutriție și Dietetică: "Crescând, am vrut să văd și ce se întâmplă cu mâncarea ingerată și ajunsă în organism. Totodată, am observat că foarte multe patologii sunt cauzate de mâncatul nesănătos și, cel mai imprtant, îmi place să ajut oamenii și consider că prin această specializare pot să fac acest lucru.

Aceste programe sunt însă mai scurte, de 3 ani, și oferă o diplomă de specialist în domeniul în care învață studenții, făță de facultățile clasice de medicină, unde cursurile durează până la 6 ani, la care se adaugă perioada de rezidențiat.

Media digitală sau marketingul digital sunt alte specializări care îi atrag pe tineri.

Anca este unul dintre oamenii care experimentează un astfel de job. Este angajată ca Specialist TikTok, pentru festivalul Electric Castle.

Anca Broască, specialist TikTok: "Lucrez într-o echipa de oameni care face toată partea de marketing de la Electric, de la parte de idee, până la script, filmare, implementare, postare, până la partea de răspuns la comentarii. Cu toate astea mă ocup”

Radu Meza, coordonatorul programului Media Digitală, FSPAC: ''Noi propriu-zis la media digitală pregătim specialiști în comunicarea tehnică, editori web și editori de imagine și de video. Dintre absolvenții noștri, destul de mulți lucrează în marketingul digital, dar o parte devin și creatori de conținut sau proiectanți de site-uri web".

Numai în luna iulie, o singură platforma de anunțuri cu locuri de muncă de la noi, a înregistrat un număr aproape dublu de solictari pentru joburi din zona digitală.

Ana Visian, marketing manager Best Jobs: "Sunt joburi mai degrabă dedicate tinerilor, pentru că și înțeleg - adică tu mă înțelegi pe mine, eu te înțeleg pe ține, știm că cum consumăm inline, ce avem nevoie, care sunt trendurile. Salariile încep de la 1.000 de euro net/luna, pe joburile entry-level, însă pot crește".

Specializări noi sunt și la universitățile tehnice, de la antreprenoriat în producția alimentară sau a ingineriei materialelor până la știința datelor sociale ori ingineria fluidelor.