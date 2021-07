De ce aleg tinerii din străinătate să facă facultatea în România. "Aici facem practică încă din primul an”

După un an şi jumătate de pandemie în care mulţi studenţi străini au ales să renunţe la studii, universităţile din România par să îşi revină.

Mai ales Facultăţile de Medicină sunt luate cu asalt, iar concurența pe locurile eligibile este acerbă. La Cluj, pentru un singur loc se bat chiar şi 10 oameni. Taxele de şcolarizare au crescut cu câteva mii de euro, nu doar la Medicină, ci şi la universităţile tehnice.

Avantajele studiului în România, spun tinerii străini, sunt acelea că pot face practică din timpul facultăţii şi îşi găsesc loc de muncă în domeniu mult mai uşor.

O tânără din Norvegia este studentă în ultimul an la Facultatea de Medicină din Iaşi. Este încântată de tot ce a găsit în ţara noastră.

Kaur Pundrik, studentă la Medicină: "În România facem practică încă din primul an, ni se spune ok, fă asta, e ok, încearcă. Acasă, nu ţi se permite, până în anul 3, nu ai voie să atingi pacientul, doar învăţăm".

Citește și Lecții interactive la o facultate din Galați. Elevii de liceu au fost chemați să viziteze laboratoare inedite

În acest an, UMF Iaşi a scos la concurs 670 de locuri pentru străini, de trei ori mai mult faţă de anul trecut.

Taxa de şcolarizare, plătită de străini, s-a majorat şi ea, de la 5.000 la 7.500 de euro pe an. Cei mai mulţi cursanţi provin din Franţa, Grecia, Maroc, India şi ţările nordice.

Şi la Universitatea Tehnică "Gheorge Asachi" pe cele 150 de locuri cu predare în limba engleză, s-au înscris deja peste 400 de străini. Cea mai mare concurență este la Arhitectură şi Inginerie Mecanică: 6 candidați pe un loc.

Taxa de şcolarizare este puţin peste 2.500 de euro.

Irina Lungu, prorector Relaţii Internaţionale UTI Iaşi: "Putem vorbi de capacitatea României de a absorbi studenţi care doresc să facă, în acelaşi timp, studii şi să aibă o angajare şi în zona firmelor care activează în România".

Katherina are 20 de ani şi este din Africa de Sud. Lucrează deja la clinica Universităţii de Ştiinţe Veterinare din Iaşi.

Katherina Pavlova, studentă din Africa de Sud: "Am acasă mulţi colegi care au studiat aici şi am auzit foarte multe lucruri frumoase despre România, despre cultură şi da, sunt foarte fericită pentru decizia luată, îmi place aici".

Răzvan Malancus, şef lucrări Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi: "Studenţii străini sunt atraşi de domeniul aplicativ, pentru că tot ce au învăţat în anii de studenţie pot pune în practică în momentul în care vor absolvi."

La Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj, pe 632 de locuri disponibile pentru străini, concurează peste 6000 de candidaţi, din 60 de tari. Taxa pentru ei s-a mărit la 7500 de euro pe an.

Carmen Mihu, Prorector UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca: "Avem aproximativ 9,8 studenţi pe loc la Facultatea de Medicină Dentară pentru linia franceză,

şi peste 5 studenţi pe loc la franceză, medicină."

Sute de străini vin şi la Universitatea Babeș-Bolyai. Taxele sunt între 2500 de euro la studii de licenţă, şi pot ajunge la 5000 de euro pentru master. Şi la Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie a solicitat suplimentarea locurilor pentru cei care vin din străinătate.