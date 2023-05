„Simt că mor”. Un bărbat a intrat cu mașina într-un spital, sătul să aștepte de mai bine de doi ani un tratament | FOTO

Înainte de a recurge la acest gest șocant, Hugo Lopes a lipit două documente despre starea sa de sănătate pe unul dintre geamurile mașinii. Incidental a avut loc la Spitalul de Cascais, lângă Lisabona, Portugalia

Angajații spitalului s-au speriat de zgomotul puternic produs de mașina care s-a izbit de clădire. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

A @SICNoticias acha dispiciendo informar a audiência que o senhor que meteu o popó nas urgências do Hospital de Cascais do SNS por alegadamente ter sido discriminado já ter gasto antes €3500 nos Hospitais da Cuf, dos Lusíadas e da Luz onde foi operado tendo ficado igual ou pior pic.twitter.com/upgp355HfG — João Carlos Costa (@jccosta64) May 8, 2023

„Aș dori să știu de ce mă discriminează sistematic la acest spital. De doi ani și jumătate cer ajutor. Este un efort titanic, agravat acum patru luni de o hernie. Am mers din consultație în consultație, de la medicul de familie la Spitalul Cascais, inclusiv o consultație amânată din cauza unei erori de calculator”, a spus bărbatul.

Entretanto, no Hospital de Cascais, foi inaugurado um serviço drive-in. pic.twitter.com/8eOP12LI69 — antonio santos (@antoniosantos56) May 7, 2023

Pacientul a fost supus intervenții chirurgucale la o clinică private, în noiembrie 2020.

„Am fost internat la ora 8 dimineața și temperatura mea era de doar 34,5. Mi-au prescris clorură de sodiu, am intrat în panică și am plecat imediat. Încrederea mea în cadrele medicale este la zero. Am avut opt ​​examinări și mi-au spus că nu am probleme fizice. Dar simt că mor. Nici pe mine nu mă interesează să trăiesc cu această suferință”, a mai transmis acesta.

Hugo Lopes a fost arestat ulterior, iar cercetările în acest caz continuă.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 16-05-2023 10:10